Levon Hawke recita con Anthony Hopkins nel film Twenty Seven

La dinastia nata dall’unione tra Ethan Hawke e Uma Thurman si allarga ancora sul grande schermo. Levon Hawke, figlio minore della coppia e oggi ventiquattrenne, è stato scelto come protagonista di Twenty Seven, un lungometraggio scritto e diretto da Gregory Caruso nel quale reciterà accanto a nientemeno che Anthony Hopkins. Dopo la sorella Maya, anche lui segue quindi le orme di famiglia.

Non si tratta comunque di un esordio assoluto. Il giovane Levon Hawke compare dal 2018 in cortometraggi e videoclip, mettendo in fila piccoli ruoli uno dopo l’altro. L’approdo alle produzioni più importanti, però, è arrivato senza troppa fatica. Nel 2023 era nel cast della serie Apple TV The Crowded Room, l’anno seguente è apparso in Blink Twice e nel 2025 in Marty Supreme. Ora arriva l’annuncio di questo dramma, che rappresenta probabilmente il salto più significativo della sua carriera finora.

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La trama di Twenty Seven e il ruolo di Anthony Hopkins

Nel film l’attore veste i panni di un aspirante sceneggiatore di 27 anni che prova a farsi strada nell’industria del cinema mentre deve fare i conti con le proprie relazioni e con il disturbo ossessivo compulsivo di cui soffre. Accanto a lui Anthony Hopkins interpreta l’amico e mentore del ragazzo, un ex attore televisivo di 80 anni che oggi insegna teatro ed è malato di Parkinson. Un incontro tra due generazioni, insomma, costruito attorno a fragilità diverse ma in qualche modo vicine.

Il regista Gregory Caruso ha raccontato di aver scritto quel personaggio sperando che a interpretarlo fosse qualcuno come Hopkins, senza mai immaginare che sarebbe stato proprio lui. Secondo Caruso il premio Oscar porta nel ruolo una maestria che ancora fatica a descrivere fino in fondo, mentre Levon lo affianca in ogni scena con autentica vulnerabilità e intelligenza. Nel cuore del progetto, ha spiegato il cineasta, c’è l’incertezza del crescere, quella sensazione di restare intrappolati tra il punto in cui ci si trova e quello che si vorrebbe raggiungere, insieme alle persone che aiutano a trovare la propria strada.

Un progetto vicino alla vita di Levon Hawke

La storia di Twenty Seven ha parecchi punti in comune con il percorso personale del giovane attore. Nel 2024 Levon ha infatti diretto un suo spettacolo teatrale intitolato Picture Day, un racconto corale incentrato su cinque ragazzi poco più che ventenni e sul loro modo di muoversi tra relazioni, filosofie di vita, insicurezze e scelte decisive. Temi che, a ben guardare, sembrano riecheggiare in quelli del film di Caruso.

E non è l’unico impegno in agenda per il figlio più giovane di Ethan Hawke e Uma Thurman. Presto lo si vedrà anche nella seconda stagione di Mr & Mrs. Smith, la serie di Prime Video che ha fatto il pieno di consensi nel 2024.

Pur essendo figlio di due tra i migliori interpreti di Hollywood, con tutti i privilegi che questo comporta, Levon Hawke continua a lavorare su ogni parte come se fosse l’ultima. Parlando della preparazione per The Thicket ha raccontato che entrare nel personaggio è stato un vero supplizio per i poveri camerieri del ristorante, perché ogni giorno andava lì a esercitarsi con l’accento. Non sa se lo abbiano apprezzato, ha ammesso, ma lui si è divertito moltissimo a ordinare hamburger come se si trovasse nel 1908, e quello è stato il momento migliore di tutta l’esperienza.

Fonte: TecnoAndroid