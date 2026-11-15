Guardie di 24 ore: l’origine legata alla cocaina di Halsted

Le guardie di 24 ore che ancora oggi scandiscono la vita dei medici negli ospedali spagnoli hanno un’origine piuttosto sorprendente, legata alla cocaina e alla dipendenza di uno dei chirurghi più influenti della storia. In Spagna lo Statuto Giuridico del Personale Medico prevede la “non esistenza di una giornata massima annuale”, una formula che si scontra con l’articolo 40.2 della Costituzione e lascia questa categoria senza un vero diritto al riposo capace di limitare l’orario di lavoro. Negli ultimi decenni qualche paletto è arrivato, come l’esclusione dalle guardie dei medici sopra i 55 anni nei limiti delle risorse del centro. I turni infiniti però sono rimasti, con un riposo notturno che nessuno garantisce e che dipende sempre dalle urgenze del momento.

Guardie di 24 ore: Halsted e il sistema pensato per nascondere una dipendenza

A ricostruire la vicenda sono stati nel 2020 due ricercatori su una rivista scientifica canadese, partendo dal caso statunitense. Il modello americano si ispirava ai medici tedeschi e austriaci di fine Ottocento, soprattutto a quelli di Vienna. Il chirurgo newyorkese William Stewart Halsted lo studiò a fondo e lo adattò al neonato ospedale universitario Johns Hopkins di Baltimora, dove insieme a William Osler, Howard Atwood Kelly e William H. Welch formò il quartetto dei grandi professori fondatori. Non furono i primi, ma furono i più influenti al mondo.

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Nel 1884, sperimentando a New York la cocaina come anestetico locale, Halsted ne divenne dipendente e anni dopo provò ad attenuarne gli effetti con la morfina. Molti aspetti del suo programma furono studiati per nascondere la dipendenza e insieme ottimizzare l’assistenza ai pazienti. La droga gli tolse rapidità e lo costrinse a operare in modo lento e meticoloso, tanto che chi assisteva alle sue operazioni pubbliche lo prendeva in giro. Eppure quello stile conservativo, attento a preservare tessuti e sangue, si rivelò alla lunga molto più efficiente.

Poi c’era l’organizzazione del lavoro. Halsted introdusse per i giovani medici un pagamento a tempo pieno chiamato GFT, uno stipendio minimo in cambio della disponibilità totale, con l’aspettativa di contributi scientifici ricavati dal tempo libero. La formazione non aveva durata né obiettivi definiti e la struttura era una piramide rigidissima che alimentava la competizione tra gli specializzandi. Unico direttore del programma era lui, che grazie a questa delega estrema trattava quasi solo con gli allievi più fidati e poteva gestire la propria dipendenza lontano da occhi indiscreti. Le testimonianze dell’epoca parlano di assenze anche di cinque o sei mesi, coperte dai sottoposti che speravano così di ingraziarselo.

Dall’eredità del Johns Hopkins allo scontro sulle guardie in Spagna

Dopo la sua morte gli allievi, diventati i leader della chirurgia americana nella prima metà del Novecento, definirono il sistema di residenza il suo risultato più grande, sopra perfino ai guanti in sala operatoria o alla mastectomia radicale. Erano uomini che avevano investito tra 12 e 14 anni nella formazione, spesso lavorando gratis o quasi. George J. Heuer aggiunse alcune garanzie retributive e diffuse il modello in molte altre scuole, lasciandolo intatto nel resto. Così è diventato lo standard nordamericano, non troppo diverso da quello europeo.

I racconti di oggi sono pesanti. Uno specializzando in chirurgia descrive settimane da 80 a 100 ore, turni da 28 ore ogni tre giorni e 40 o 50 pazienti da seguire in piena privazione di sonno. Un neurochirurgo ammette di essersi addormentato più volte al volante. Anche in Spagna i camici bianchi spiegano che le guardie valgono “mezzo stipendio”. E a farne le spese sono pure i pazienti: restare svegli 24 ore o più produce effetti simili a un tasso alcolemico dello 0,1% e chi lavora in guardie di 24 ore in terapia intensiva commette il 36% in più di errori medici gravi rispetto ai colleghi con turni da 16 ore.

Qualcosa ha iniziato a muoversi. All’inizio del 2026 il Ministero della Sanità ha chiuso con i sindacati del tavolo di trattativa un nuovo Statuto Quadro che limitava le guardie a 17 ore consecutive, estendibili a 24 solo su base volontaria, con un massimo di cinque al mese e un tetto settimanale di 45 ore. I sindacati medici lo hanno respinto come insufficiente chiedendo uno statuto proprio, e a settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge. La convocazione delle elezioni generali per il 29 novembre e lo scioglimento delle Cortes hanno però fatto decadere la norma, spingendo i sindacati a rinviare lo sciopero nazionale a tempo indeterminato già proclamato.

Fonte: TecnoAndroid