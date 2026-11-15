Occhiali AR, il prototipo Samsung con ottica spessa 1,5 mm

Un sistema ottico spesso appena 1,5 millimetri potrebbe cambiare il modo in cui vengono progettati gli occhiali AR dei prossimi anni. A metterlo a punto è stato un gruppo di ricercatori della Pohang University of Science and Technology (POSTECH) in collaborazione con Samsung Research, che ha realizzato un prototipo di occhiali per la realtà aumentata pensato per superare uno dei limiti più ostinati di questa categoria di dispositivi. Il lavoro è stato descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Nature, e il punto di partenza è piuttosto chiaro: rendere le lenti sottili senza sacrificare la qualità delle immagini mostrate a chi li indossa.

Il tema non è affatto marginale. Il mercato offrirà sempre più modelli di occhiali per la realtà aumentata a partire dal 2027 e negli anni successivi, e questa tecnologia potrebbe diventare la più venduta dai tempi dei primi smartphone. Un traguardo ambizioso, che però si scontra con una realtà ancora lontana dalla perfezione. Anche i modelli oggi più costosi e potenti, infatti, hanno parecchia strada da fare prima di offrire un’esperienza davvero senza compromessi. E proprio qui si inserisce la ricerca condotta in Corea del Sud con il contributo di Samsung.

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Il problema della luminosità quando le lenti si assottigliano

Tra le sfide ancora aperte ce n’è una che pesa più delle altre, cioè riuscire a proiettare immagini luminose e ben leggibili senza dover ricorrere a sistemi ottici ingombranti. Chi progetta questi visori si trova di fronte a un equilibrio delicato. Da una parte c’è l’esigenza di avere occhiali leggeri e con un aspetto il più possibile simile a quello di un paio di occhiali tradizionali. Dall’altra c’è la necessità di garantire contenuti nitidi e facili da leggere in ogni situazione.

Il guaio è che le due cose tendono a escludersi a vicenda. Ridurre lo spessore delle lenti comporta spesso una perdita di luminosità, e il calo si fa sentire soprattutto quando gli occhiali vengono utilizzati all’aperto. In pratica più il sistema ottico diventa compatto e discreto, più diventa difficile mantenere una resa visiva convincente nelle condizioni di utilizzo reali. Una limitazione che, per un prodotto destinato a essere indossato tutti i giorni e non soltanto tra le mura di casa, rappresenta un ostacolo concreto.

Il prototipo di POSTECH e Samsung Research

La soluzione sviluppata dal team della POSTECH insieme ai ricercatori di Samsung punta proprio a sciogliere questo nodo. Il risultato del lavoro è un prototipo di occhiali AR dotato di un sistema ottico dallo spessore di soli 1,5 millimetri, una misura che rende bene l’idea di quanto si stia cercando di avvicinare questi dispositivi a una montatura comune. L’obiettivo dichiarato è aiutare a superare il compromesso tra sottigliezza e luminosità che finora ha condizionato lo sviluppo del settore.

Si tratta ancora di un prototipo e non di un prodotto pronto per i negozi, ma la pubblicazione su Nature dà al progetto un peso scientifico rilevante. Per Samsung la collaborazione con l’università coreana si inserisce in un contesto in cui la corsa agli occhiali smart si fa sempre più serrata e in cui ogni passo avanti sul fronte delle ottiche può fare la differenza. Il sistema da 1,5 millimetri descritto nello studio è il frutto diretto di questa ricerca congiunta tra POSTECH e Samsung Research.

Fonte: TecnoAndroid