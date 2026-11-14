Vodafone regala un buono Amazon da 10 euro con le offerte mobile

Dal 9 novembre 2026 i nuovi clienti mobile di Vodafone possono di nuovo contare su un piccolo extra. Chi attiva online una delle offerte standard del marchio riceve infatti in omaggio un buono Amazon da 10 euro, consegnato tramite un codice univoco. L’iniziativa si chiama “Attiva online l’offerta Vodafone Mobile: per te buono regalo Amazon.it da 10 euro” e resta valida fino all’11 novembre 2026, salvo cambiamenti. Non è una novità assoluta, perché la stessa formula era già comparsa dal 12 al 15 ottobre e poi dal 26 al 29 ottobre.

Vale la pena ricordare che oggi il marchio Vodafone in Italia è concesso in licenza a Fastweb fino al 2029. Questo assetto è il risultato della fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A. avvenuta il 1° gennaio 2026. Il nome compare anche nel corporate brand Fastweb + Vodafone, che riunisce le attività di Swisscom nel nostro Paese ed è nato a gennaio 2025 dopo l’acquisizione di Vodafone Italia.

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Le offerte incluse nella promozione e cosa mettono sul piatto

Per ottenere il regalo serve attivare una nuova SIM o eSIM direttamente dal sito dell’operatore. Si può fare tutto in autonomia oppure farsi aiutare da un operatore con la funzione “Ti richiamiamo noi”. In entrambi i casi è possibile scegliere un numero nuovo o portare il proprio da un altro gestore. Le offerte coinvolte sono tre e hanno tutte un costo di attivazione di 10 euro. Il premio scatta anche con un’offerta di rete fissa che includa una di queste soluzioni mobili.

Vodafone Mobile Start costa 9,95 euro al mese e comprende minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 150 Giga in 5G, con 32 Giga aggiuntivi per il roaming nell’Unione Europea. Salendo di poco si trova Vodafone Mobile Pro a 11,95 euro al mese, che mantiene chiamate illimitate e 200 SMS ma porta i Giga a 250, più 45 Giga per il roaming UE.

Il piano più ricco è Vodafone Mobile Ultra a 19,95 euro al mese. Oltre a minuti illimitati in Italia e verso Vodafone Romania Mobile offre 200 SMS e Giga illimitati in 5G sfruttabili anche in roaming UE, con 5 Giga in più per il roaming extra UE. C’è poi l’Assistenza Salute di Quixa, un’assicurazione sanitaria pensata per tutta la famiglia. Senza costi aggiuntivi arrivano anche Vodafone Club, con vantaggi da riscattare ogni mese, e Rete Sicura per proteggere la navigazione sullo smartphone.

Sul fronte delle chiamate internazionali Ultra prevede 1000 minuti verso fissi e mobili di numerosi Paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, India e Romania, oltre ai fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco. Si aggiungono 100 minuti verso Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia e Venezuela, 1000 minuti verso Vodafone Albania e minuti senza limiti verso i mobili Vodafone Romania. Le Condizioni Generali chiariscono che i Giga illimitati corrispondono in realtà a 600 Giga al mese. Con tutte e tre le offerte la rete 5G arriva fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, ovviamente con copertura e dispositivo compatibile.

Attivazione della SIM e come ricevere il codice

Completata l’adesione bisogna attivare la SIM, una volta arrivata con il corriere, oppure la eSIM attraverso un riconoscimento digitale. Il link necessario viene spedito via email e SMS e l’identità si può verificare con CIE, SPID o caricando a mano i documenti insieme a un breve video selfie. L’attivazione deve avvenire entro 30 giorni dall’adesione e chi esercita il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla firma del contratto perde il premio. Se invece la SIM arriva dopo l’11 novembre 2026 il buono spetta comunque, purché l’adesione sia stata completata durante il periodo della promozione.

Una volta attiva la linea il codice compare nella sezione Verifica Stato Pratica, raggiungibile dall’App MyVodafone o dall’area Fai da Te del sito, insieme alle istruzioni per usarlo. In base alle preferenze indicate in fase di adesione arrivano anche una email o un SMS con il link a quella pagina. Il pulsante per visualizzare il codice resta attivo fino al 15 gennaio 2027 e chi non lo consulta entro quella data perde il diritto al buono.

Fonte: TecnoAndroid