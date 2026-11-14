Buco dell’ozono 2026: settimo più esteso, ma il recupero continua

Il buco dell’ozono sopra l’Antartide ha raggiunto nel 2026 dimensioni decisamente importanti, al punto da piazzarsi al settimo posto tra i più estesi mai registrati nei 48 anni di osservazioni condotte dalla NASA. Un dato che riaccende l’attenzione su uno dei fenomeni ambientali più osservati del pianeta, anche se il quadro complessivo, guardando i numeri con un po’ di calma, appare meno allarmante di quanto possa sembrare a prima vista.

Le misurazioni parlano chiaro. Nel periodo in cui la riduzione dell’ozono è stata più marcata, cioè tra il 7 settembre e il 13 ottobre, la superficie media dell’area impoverita ha toccato circa 25 milioni di chilometri quadrati. Il momento di massima estensione dell’anno è arrivato invece il 18 settembre, quando la voragine nello strato protettivo ha raggiunto 27,1 milioni di chilometri quadrati. Si tratta di una porzione di cielo enorme, ed è proprio questa ampiezza ad aver fatto scattare le preoccupazioni degli ultimi giorni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Numeri alti ma il recupero dello strato di ozono prosegue

C’è però un aspetto che cambia parecchio la lettura della situazione. Le concentrazioni di ozono all’interno del buco non sono infatti precipitate ai livelli estremamente bassi che avevano caratterizzato alcune delle stagioni peggiori del passato. In altre parole l’area interessata è stata vasta, ma il calo dello spessore dello strato non ha raggiunto i valori critici di certe annate nere.

Secondo la NASA e la NOAA, l’agenzia statunitense che si occupa di oceani e atmosfera, il processo di recupero dello scudo che protegge la Terra sta andando avanti. Un buco particolarmente esteso in una singola stagione, quindi, non significa automaticamente un’inversione di tendenza. Le due agenzie continuano a considerare positivo l’andamento generale, pur in presenza di un anno che sulla carta sembra andare nella direzione opposta.

Ed è qui che sta la differenza tra il dato grezzo e il suo significato reale. L’estensione del buco dell’ozono da sola racconta solo una parte della storia, perché conta anche quanto ozono resta effettivamente in quella zona dell’atmosfera. E da questo punto di vista il 2026 non si è rivelato tra i più gravi.

Il ruolo del vortice polare antartico

A spingere l’espansione della voragine è stato soprattutto un vortice polare antartico insolitamente intenso. Questa enorme circolazione di venti ha mantenuto temperature molto basse nella stratosfera, lo strato dell’atmosfera in cui si trova appunto l’ozono che filtra parte delle radiazioni provenienti dal Sole.

Il freddo, in questo contesto, gioca un ruolo decisivo. Le temperature particolarmente rigide favoriscono infatti le reazioni chimiche responsabili della distruzione dell’ozono, e più a lungo persistono queste condizioni più il fenomeno ha modo di allargarsi. Nel caso di quest’anno il vortice così robusto ha creato l’ambiente ideale perché il buco si estendesse su un’area particolarmente ampia sopra il continente antartico.

Si tratta quindi di un fattore legato soprattutto alle condizioni meteorologiche della stagione, che possono variare in modo significativo da un anno all’altro. È proprio questa combinazione tra un vortice molto potente e temperature stratosferiche bassissime ad aver portato il buco dell’ozono del 2026 tra i sette più grandi nella lunga serie di rilevazioni della NASA, senza però far crollare le concentrazioni ai minimi storici.

Fonte: TecnoAndroid