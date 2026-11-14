Ring Drone Cam vola tra le stanze quando scatta l’allarme

Con Ring Robotics il marchio di Amazon specializzato nella sicurezza domestica prova a ripensare da zero il modo in cui si tengono d’occhio casa e attività commerciali. Le prime due novità della nuova famiglia sono una videocamera capace di volare da una stanza all’altra quando scatta l’allarme e un piccolo robot di sicurezza che pattuglia in totale autonomia negozi e magazzini. Detta così può sembrare una trovata da fiera tecnologica, eppure la sostanza è proprio questa, senza troppi giri di parole.

L’idea alla base del progetto è piuttosto semplice da spiegare. Invece di riempire ogni angolo di occhi elettronici fissi, Ring punta su dispositivi che si muovono e vanno a controllare di persona, per così dire, ciò che succede nei vari ambienti. È un approccio che rivoluziona il concetto stesso di telecamere di sicurezza, perché sposta l’attenzione dalla quantità di apparecchi installati alla loro capacità di spostarsi dove serve. Prodotti che sembrano usciti dal futuro, insomma, e che arriveranno sui mercati a breve. Purtroppo però non ancora in Italia.

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Ring Drone Cam, il drone pensato per restare dentro casa

Il primo dispositivo della gamma si chiama Ring Drone Cam ed è un drone progettato esclusivamente per gli spazi interni. Non si tratta quindi di un apparecchio da portare all’aperto per qualche ripresa panoramica, ma di un vero e proprio guardiano domestico. Per gran parte del tempo resta tranquillo sulla propria base di ricarica, pronto a entrare in azione quando ce n’è bisogno.

Le modalità di utilizzo sono diverse. Il drone domestico può decollare su richiesta del proprietario, seguire percorsi programmati in anticipo oppure raggiungere in automatico una determinata zona della casa nel momento in cui una videocamera o un sensore Ring rileva qualcosa di anomalo. In pratica diventa un’estensione mobile dell’impianto già presente, che interviene là dove gli altri dispositivi segnalano un problema. Per farsi un’idea di dimensioni e forma, Ring Drone Cam ricorda da vicino un DJI Neo, quindi parliamo di un oggetto compatto e poco ingombrante.

Riprese in 2K e controllo completo dall’app

Sul fronte tecnico la videocamera integrata registra in 2K e offre un campo visivo di 148 gradi, a cui si aggiunge la possibilità di ruotare di 360 gradi per inquadrare l’intero ambiente senza lasciare punti ciechi. Un dettaglio non da poco per un apparecchio che deve muoversi tra stanze diverse e capire in fretta cosa sta accadendo.

Ci sono poi due LED integrati che permettono di riprendere anche in condizioni di scarsa illuminazione, situazione tutt’altro che rara quando un allarme scatta di notte o in una casa vuota con le tapparelle abbassate. Tutto passa attraverso l’app Ring, dalla quale il proprietario può osservare quello che succede nelle varie stanze e gestire il drone a distanza.

Accanto al drone, Ring Robotics porta con sé anche il piccolo robot destinato agli spazi commerciali, pensato per muoversi da solo tra le corsie di negozi e magazzini e tenere sotto controllo aree ampie senza dover moltiplicare le telecamere fisse. Entrambi i prodotti sono attesi sul mercato a breve, anche se il debutto nel nostro paese per il momento non è previsto.

Fonte: TecnoAndroid