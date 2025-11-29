Vodafone PRO a 11,95€: giga, minuti illimitati e super rete 5G!

C’è qualcosa di rassicurante nel sapere che, quando scegli una nuova offerta mobile, non stai solo comprando giga e minuti, ma un po’ di tranquillità. È un po’ quello che succede con la Vodafone PRO, che parte già con un prezzo tranquillo — 11,95€ al mese — e una di quelle attivazioni che non ti fanno venire l’ansia perché costano solo 10€, con la SIM spedita gratuitamente. È un’offerta che si presenta semplice, ma poi mentre la guardi da vicino capisci che ha qualche sorpresa interessante, soprattutto se hai l’abitudine di consumare parecchi giga o di organizzare viaggi ogni tanto.

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Vodafone PRO: giga, minuti e tranquillità in un’offerta semplice e completa

La parte più particolare è l’opzione dei giga illimitati: non arrivano subito, ma li ottieni invitando qualcuno a unirsi a Vodafone. Finché la persona non accetta, hai comunque 250 giga, che sono parecchi e ti permettono di lavorare, guardare contenuti e usare i social senza la sensazione di essere sempre al limite. I minuti sono illimitati, ci sono anche 200 SMS e una quota di 45 giga che puoi usare in tutta l’Unione Europea… e, cosa ormai rara, anche in Svizzera e nel Regno Unito.

Tutta l’offerta si appoggia sulla rete 5G di Vodafone, che arriva fino a 2 Gbps quando hai un dispositivo compatibile e ti trovi sotto copertura. Non è una promessa astratta: ci sono test indipendenti che hanno premiato la rete per velocità e stabilità, ed è qualcosa che si nota se lavori da mobile o se viaggi spesso e hai bisogno di una connessione affidabile.

C’è anche un dettaglio che offre un certo sollievo: se un giorno ti trovi con il credito esaurito, non rimani immediatamente bloccata. Hai fino a 48 ore in cui puoi continuare a chiamare e navigare senza pensare alle ricariche. E se vuoi eliminare totalmente quella piccola preoccupazione, puoi impostare l’addebito automatico: quando il credito scende sotto i 5€, viene ricaricato da solo. È un modo semplice per evitare spiacevoli interruzioni proprio quando ti servirebbe la connessione.

In più, puoi scegliere se attivare una SIM fisica o un’eSIM, così puoi adattare l’offerta al tipo di smartphone che usi. Se ti capita di viaggiare spesso, c’è anche la spiegazione chiara dei Paesi in cui puoi navigare senza costi aggiuntivi e di quelli che invece non rientrano nel roaming europeo.

Nel complesso è un’offerta che punta a dare la sensazione di continuità e comodità: pochi pensieri, tanta autonomia.