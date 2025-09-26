Ad
venerdì, Settembre 26, 2025
venerdì, Settembre 26, 2025
News

Cani grandi in cabina: le nuove regole per viaggiare in aereo insieme

Dal 23 settembre 2025 in Italia gli animali domestici di taglia media e grande possono volare in cabina se rispettano condizioni specifiche.

scritto da Rosalba Varegliano
cani in cabina aereo

Per chi ha un cane il pensiero di separarsi da lui per un volo è sempre stato un problema: stiva, caldo, stress, paure. Ora le cose stanno cambiando. In Italia, grazie a una delibera ENAC entrata in vigore il 23 settembre 2025, anche i cani sopra i classici 8-10 kg potranno viaggiare in cabina, a certe condizioni. Non è un diritto automatico per tutti i voli, ma è un passo enorme verso un’esperienza più piacevole per gli animali e per chi li ama davvero.

Le nuove linee guida consentono ai proprietari di chiedere che il cane voli accanto a loro, non nella stiva. Questo vale soprattutto per animali di taglia medio-grande, che spesso erano costretti a viaggiare separati, in ambienti poco confortevoli. La compagnia aerea può accettare o meno la richiesta, ma ogni vettore dovrà rispettare standard di sicurezza e benessere per dare il consenso. Il cambiamento è stato accolto con entusiasmo, ma anche con qualche preoccupazione da parte di chi viaggia senza animali o ha esigenze specifiche.

Ecco cosa serve per far volare il tuo cane con te

Peso e dimensioni: il limite rigido di 8-10 kg (animale più trasportino) non è più l’unico riferimento. Animali più pesanti possono essere ammessi, ma le dimensioni contano: altezza, comportamenti, capacità di stare sotto il sedile o sul sedile riservato sono tutti elementi valutati.

Trasportino sì o no: dipende dalla taglia. Per cani medio-grandi è previsto che possano viaggiare anche senza trasportino, ma con imbracatura, fissaggio al sedile e tappetino assorbente. Se il cane è molto grande, la compagnia può imporre ancora l’uso del trasportino o richiedere che viaggi in stiva.

Posizione a bordo: i cani devono stare vicino al finestrino (non accanto a uscite di emergenza) e in un numero limitato per volo per evitare problemi di spazio, comfort e sicurezza per tutti.

Prenotazione anticipata: fondamentale. Devi avvisare la compagnia, indicare dimensioni/peso dell’animale, se è tranquillo, se accetta condizioni speciali. Senza prenotazione spesso la richiesta non può essere garantita.

Documentazione e regole sanitarie: microchip, passaporto veterinario, vaccinazioni aggiornate, certificato di salute. Questo non cambia da prima, ma diventa più importante verificare che tutto sia in regola prima di volare.

Questa nuova normativa non è obbligatoria per tutte le compagnie aeree: alcune adotteranno subito il cambiamento, altre ancora potrebbero mantenere le vecchie restrizioni per ragioni operative o di comfort. Per esempio, ITA Airways ha fatto il primo volo dimostrativo da Milano a Roma con due cani medio-grandi in cabina, per testare le procedure e capire come rendere il servizio praticabile su più rotte.

Alla fine, questa è una vittoria per chi ha sempre visto il trasporto in stiva come un ostacolo o un sacrificio: i cani diventano davvero parte del viaggio. Ma servono buon senso, preparazione e rispetto reciproco: del cane, di chi viaggia vicino, e del personale di bordo. È una normativa che cerca di bilanciare amore per gli animali, sicurezza e comfort – non perfetta, ma un passo avanti che molti aspettavano da anni.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.