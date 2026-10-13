Vodafone Mobile regala un buono Amazon da 10 euro: come ottenerlo

Chi sta valutando un cambio di operatore o l’attivazione di una nuova linea ha da oggi un motivo in più per dare un’occhiata a Vodafone Mobile. Fino al 15 ottobre 2026 chi sottoscrive online una delle offerte del marchio riceve in omaggio un buono Amazon da 10 euro. Si tratta di un incentivo piccolo, certo, ma che rende il passaggio un po’ più conveniente rispetto al solito.

Vale la pena ricordare un dettaglio che non tutti conoscono. Vodafone in Italia oggi è un marchio concesso in licenza a Fastweb fino al 2029, dopo la fusione per incorporazione scattata il 1° gennaio 2026. Di fatto, quando si parla di Vodafone Mobile ci si riferisce a un prodotto Fastweb + Vodafone, anche se il nome che compare sulla scheda resta quello storico.

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Come ottenere il buono e quali offerte partecipano

Per avere diritto al regalo bisogna attivare una nuova SIM o eSIM Vodafone direttamente sul sito dell’operatore. La procedura si può portare a termine in autonomia oppure con l’aiuto di un consulente, sfruttando la funzione “Ti richiamiamo noi”. La promozione vale sia per chi sceglie un numero nuovo sia per chi preferisce tenere quello attuale passando da un altro gestore con la portabilità. Il premio scatta anche per chi attiva un’offerta di rete fissa che comprende una delle tariffe mobile incluse nell’iniziativa.

Le proposte coinvolte sono tre. Vodafone Mobile Start mette sul piatto 150 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 9,95 euro al mese. Un gradino più su si trova Vodafone Mobile Pro, che sale a 250 GB in 5G mantenendo minuti senza limiti e 200 SMS per 11,95 euro mensili. In cima alla gamma c’è la versione Ultra a 19,95 euro al mese, con Giga illimitati in 5G, minuti illimitati anche verso Vodafone Romania e fino a 1.000 minuti internazionali verso decine di destinazioni. Per tutti e tre i piani il costo di attivazione è di 10 euro.

Proprio su Vodafone Mobile Ultra c’è una precisazione da tenere presente prima di firmare. I “Giga illimitati” pubblicizzati corrispondono in realtà a 600 GB al mese, una soglia messa nero su bianco nelle condizioni generali di contratto. Il traffico resta quindi molto abbondante ma non davvero senza tetto, e chi punta a questo profilo farebbe bene a saperlo fin dall’inizio.

Tempi, codice e casi in cui il premio decade

Una volta completata l’attivazione, che passa dal riconoscimento digitale con CIE, SPID oppure con un documento accompagnato da un video selfie, il codice del buono compare nella sezione “Verifica Stato Pratica” dell’app MyVodafone o del sito. Qui serve un minimo di attenzione perché il pulsante che permette di visualizzare il codice resta attivo solo fino al 15 dicembre 2026. Superata quella data il premio decade e non c’è modo di recuperarlo.

Fonte: TecnoAndroid