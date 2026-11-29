Hyundai ha svelato tutti i dettagli della nuova Hyundai Tucson destinata al mercato statunitense, e la novità più interessante si chiama Tucson XRT Pro, una versione dal carattere decisamente avventuroso spinta da un sistema ibrido da 233 CV. Dopo l’anteprima del mese scorso, la casa coreana ha quindi completato il quadro del suo SUV di punta. Chi non cerca un mezzo pensato per lo sterrato può comunque scegliere configurazioni più tradizionali, orientate all’uso quotidiano su strada.

Già di suo il nuovo linguaggio stilistico Art of Steel è piuttosto audace, ma la XRT Pro spinge ancora più in là. Di serie arriva un paraurti anteriore grigio scuro con ganci di recupero rosso acceso, elemento assente sulla XRT presentata in precedenza per i mercati esteri. Le protezioni in plastica nera sono più estese rispetto alle altre versioni e coprono passaruota e sottoporta, mentre i cerchi specifici da 18 pollici montano pneumatici all terrain. Anche il paraurti posteriore è nuovo e l’altezza da terra cresce di circa 3 cm, arrivando intorno ai 21 cm. Nell’abitacolo compaiono rivestimenti dei sedili esclusivi e loghi dedicati.

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Il sistema X Trek+ e le motorizzazioni della nuova Tucson

Probabilmente il miglioramento più rilevante della Tucson XRT Pro è il nuovo sistema X Trek+. Tiene costantemente sotto controllo la trazione e segnala al conducente il rischio di rimanere bloccato attraverso indicatori verdi, arancioni o rossi, offrendo indicazioni visive utili per uscire dalle situazioni più complicate. Sulla XRT è presente anche il Target Speed Control, una sorta di cruise control per il fuoristrada che lavora fino a circa 24 km/h. Completa la dotazione il Ground View Monitor, che mostra cosa si trova sotto la parte anteriore del veicolo.

A muovere la versione più rude c’è l’ultimo sistema ibrido di Hyundai, che abbina un quattro cilindri in linea 1.6 turbo, una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh e un motore elettrico da 64 CV. La potenza complessiva tocca i 233 CV a 6.000 giri, con circa 380 Nm di coppia disponibili tra 1.500 e 4.000 giri. Le altre versioni della gamma possono contare sullo stesso schema ibrido oppure su un più semplice 1.6 turbo benzina da 184 CV e circa 264 Nm. Per chi punta a contenere i consumi l’ibrido è la scelta naturale, visto che Hyundai mira a un dato combinato di circa 5,6 litri ogni 100 km su alcuni allestimenti. Le varianti elettrificate integrano inoltre il sistema E Traction, che rileva e riduce lo slittamento delle ruote promettendo una guida più precisa, e una Stay Mode che consente di tenere accesi climatizzatore, impianto audio e altre funzioni a motore spento.

Allestimenti

Gli allestimenti previsti negli Stati Uniti non sono ancora stati comunicati, così come i prezzi della Tucson 2027. Le versioni con motore termico arriveranno nel primo trimestre del 2027, mentre le ibride seguiranno nel secondo. Rispetto al modello uscente il nuovo SUV è più lungo di circa 6 cm, toccando i 470 cm, più largo di circa 4 cm e più alto di quasi 2 cm, con un’altezza complessiva di circa 168 cm. Tra le tinte disponibili figurano Ranger Green Pearl, Summit Blue Pearl, Driftwood Gray Metallic/Matte e Red Rock Orange Pearl, quest’ultima riservata alla XRT Pro.

Un abitacolo tutto nuovo con Pleos Connect

Gli interni sono scenografici quanto la carrozzeria. Come sulla nuova Elantra, debutta l’infotainment Pleos Connect basato su Android Automotive, che gira su uno schermo centrale da 12,9 oppure da 17 pollici affiancato da un quadro strumenti digitale da 9,9 pollici. Il software appare molto più moderno rispetto a quello dei modelli Hyundai attuali e include un assistente digitale con intelligenza artificiale chiamato Gleo AI, che secondo la casa riduce la necessità di ricorrere al touchscreen.

Oltre ai nuovi display la Hyundai Tucson introduce un tunnel centrale ridisegnato con due basi di ricarica wireless da 15 watt, portabicchieri e abbondanti materiali morbidi al tatto. Cambiano anche il volante, con pulsanti aggiornati, e il selettore del cambio, ora sul piantone. Non mancano i più recenti sistemi di sicurezza del marchio, tra cui il cruise control intelligente basato sulla navigazione, l’assistente al limite di velocità, i doppi airbag frontali, quelli a tendina e gli airbag laterali anteriori e posteriori.

La nuova generazione eredita un compito impegnativo. L’anno scorso Hyundai ha venduto 234.230 esemplari del modello uscente, con una crescita del 14% sull’anno precedente, facendone di gran lunga il modello più venduto del marchio. Molto distanti seguono Elantra con 148.200 unità e la più grande Santa Fe con 142.404. Negli Stati Uniti Hyundai non prevede di offrire la nuova Tucson in versione ibrida plug in.

Fonte: TecnoAndroid