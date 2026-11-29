Sostituire la batteria di una Tesla con dieci anni sulle spalle costa parecchio, ma resta comunque una spesa inferiore rispetto all’acquisto di un’auto nuova. Con i listini che negli ultimi tempi sono saliti alle stelle, rimettere in sesto il pacco batterie di una vecchia elettrica può rivelarsi la scelta più sensata. Normative sempre più rigide e linee guida federali sulle emissioni stanno spingendo gli automobilisti verso le auto elettriche, e non mancano i vantaggi. Questi veicoli richiedono in genere meno manutenzione rispetto ai modelli a combustione, visto che hanno meno parti in movimento. Uno studio ha persino mostrato che le elettriche con molti chilometri all’attivo risultano più affidabili delle auto tradizionali.

Tra le obiezioni più frequenti c’è proprio il costo elevato del pacco batterie da sostituire. Eppure una recente indagine condotta nel Regno Unito ha rilevato che questo intervento non rientra nemmeno tra le cinque riparazioni più comuni sulle elettriche usate. Il motivo potrebbe essere legato alle garanzie lunghe offerte da molti costruttori, che possono superare gli otto anni. Il problema si pone dopo. Chi possiede una vecchia Tesla Model S con la garanzia scaduta e la batteria fuori uso potrebbe essere tentato di darla in permuta per un modello nuovo. In fondo una batteria sostitutiva per una Model S prodotta tra il 2012 e il 2016 costa circa 11.200 euro presso Tesla, una cifra importante per un’auto così datata. Considerando però che il prezzo medio di una vettura nuova è arrivato a sfiorare i 43.000 euro, il conto torna comunque a favore della riparazione.

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Quanto costa sostituire la batteria di una Tesla

Tesla copre le sue batterie con una garanzia di otto anni o fino a circa 240.000 chilometri, a seconda del modello. L’autonomia può calare per effetto del naturale degrado, ma una Tesla è in grado di superare i 400.000 chilometri conservando l’84% della capacità originale, con una percorrenza che si aggira ancora intorno ai 400 chilometri per ricarica. Non serve quindi cambiare batteria solo perché la copertura è scaduta o perché l’auto ha raggiunto una certa età o un certo chilometraggio. Quando però la sostituzione diventa inevitabile, sui modelli più vecchi il nuovo pacco costa tra 10.300 e 15.500 euro circa. Per la Tesla Roadster la cifra diventa davvero pesante, con circa 34.500 euro.

Cambiare l’intero pacco non è sempre necessario. In base al guasto e ai componenti coinvolti, alcuni meccanici riescono ad aprire la batteria e a sostituire soltanto l’elemento difettoso. Esiste poi la strada delle batterie ricondizionate. Recell EV, per esempio, propone batterie Tesla rigenerate a partire da circa 6.400 euro, montaggio incluso. Non si tratta di componenti nuovi, ma se acquistati presso un’officina affidabile costano generalmente meno e dovrebbero includere una qualche forma di garanzia da parte del fornitore.

Conviene davvero cambiare la batteria?

Escludendo il caso della Roadster, la risposta è sì. Una batteria sostitutiva per una Tesla Model 3 a trazione posteriore prodotta tra il 2017 e il 2023 costa circa 10.800 euro, mentre una Model 3 nuova parte da circa 32.000 euro. Anche un esemplare usato del 2023 si aggira sui 23.000 euro. Per fare un paragone, il prezzo di quella batteria è più o meno lo stesso di una Toyota Corolla del 2017 di seconda mano, valutata intorno ai 10.700 euro. Comprare un’elettrica usata, tra l’altro, richiede un’ispezione più accurata, perché senza strumenti specifici è difficile capire in che condizioni sia la batteria.

Bisogna però mettere in conto anche altre spese. Qualsiasi veicolo dopo un decennio di utilizzo mostra segni di usura in diversi punti. Interventi su motori elettrici, sospensioni o altre parti consumate possono sommarsi rapidamente e rendere la riparazione sempre più difficile da giustificare. In certi casi un’auto nuova potrebbe costare meno o più o meno lo stesso, con il vantaggio di avere componenti nuovi di zecca e una garanzia completa.

Fonte: TecnoAndroid