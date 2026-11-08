Vodafone 892000 e 1290 addio dal 21 dicembre, ma il marchio resta

Le numerazioni a sovrapprezzo 892000 e 1290, due storici servizi informativi nati con Vodafone Italia, hanno i giorni contati. A partire dal 21 dicembre 2026 saranno dismesse e quindi non più raggiungibili. Lo ha comunicato Fastweb il 4 novembre 2026 con un’informativa dedicata, pubblicata nella sezione Vodafone Informa del sito del marchio Vodafone in Italia.

Per capire come mai sia Fastweb a dare l’annuncio bisogna fare un piccolo passo indietro. Il 1° gennaio 2026 è diventata effettiva la fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A. e da quel momento Vodafone in Italia è un marchio commerciale concesso in licenza a Fastweb fino al 2029. Lo stesso nome compare anche nel corporate brand Fastweb + Vodafone, che riunisce le attività di Swisscom nel nostro Paese ed è nato a gennaio 2025 dopo l’acquisizione di Vodafone Italia.

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Cosa offrivano i servizi 892000 e 1290

Chi ha qualche anno in più probabilmente se li ricorda bene. Attraverso il numero 892000 Vodafone Italia proponeva il servizio a pagamento Cerca Facile 892000, che permetteva di parlare con un consulente per avere informazioni su numeri di telefono e indirizzi utili. Il 1290 funzionava in modo simile e consentiva di ottenere i dati dei numeri presenti negli elenchi telefonici, sempre con una chiamata a pagamento.

Si tratta di servizi figli di un’altra epoca, quella in cui per trovare il recapito di un negozio o di un parente si sfogliavano le pagine degli elenchi o si chiamava un operatore. Oggi quelle abitudini sono sempre meno diffuse e anche le numerazioni a sovrapprezzo dedicate alle informazioni telefoniche vengono usate sempre meno. Proprio per questo i due servizi saranno presto accantonati.

L’operatore ha confermato che dal 21 dicembre 2026 le prestazioni erogate tramite l’892000 e il 1290 verranno interrotte e da quella data i due numeri smetteranno di rispondere. La motivazione ufficiale fornita da Fastweb è quella di “favorire la transizione verso sistemi di nuova generazione, in linea con la progressiva digitalizzazione dei servizi di informazione“.

Il marchio 892000 viene comunque rinnovato

C’è però un dettaglio curioso. Nonostante la chiusura ormai imminente del servizio, nei giorni scorsi Fastweb ha presentato la richiesta di rinnovo del marchio 892000. Il segno era stato depositato per la prima volta da Vodafone Italia nel 2006 e poi rinnovato nel 2016. La nuova richiesta punta con ogni probabilità a continuare a tutelarlo anche dopo lo spegnimento delle linee.

La domanda è stata depositata il 29 ottobre 2026 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il MIMIT che ha preso il posto del vecchio MISE. Il giorno precedente, il 28 ottobre 2026, Fastweb aveva già depositato anche alcuni marchi con la dicitura “wasabi”.

Il marchio figurativo di cui Fastweb S.p.A. ha chiesto il rinnovo è quello che molti ricorderanno. La numerazione 892000 scritta in rosso, con all’interno dell’8 una cornetta e la tastiera di un telefono fisso, è stata per anni il simbolo del servizio Cerca Facile di Vodafone Italia.

Fonte: TecnoAndroid