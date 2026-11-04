GeForce RTX 5080 da 24 GB, il lancio a gennaio 2027 è in bilico

La GeForce RTX 5080 con 24 GB di memoria potrebbe non arrivare nei negozi a gennaio 2027, come lasciavano intendere le indiscrezioni delle ultime settimane. Il motivo è piuttosto concreto. NVIDIA non avrebbe ancora consegnato ai produttori partner i materiali tecnici indispensabili per avviare lo sviluppo delle schede personalizzate. Un ritardo del genere rischia di scombinare il calendario di lancio e di lasciare sugli scaffali ancora a lungo l’attuale versione con 16 GB di VRAM.

Stando agli ultimi aggiornamenti, la distribuzione della documentazione tecnica era inizialmente fissata per ottobre 2026. Quella scadenza però sarebbe passata senza che i partner AIC ricevessero nulla. Le nuove informazioni ridimensionano parecchio quanto emerso in precedenza dai canali di distribuzione cinesi, secondo cui NVIDIA avrebbe accelerato i preparativi per portare la scheda sul mercato già a dicembre 2026 o al massimo a gennaio 2027. Le previsioni iniziali parlavano invece di una finestra più ampia, collocata nel primo trimestre del 2027.

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Senza kit di progettazione i partner restano fermi

La mancanza dei kit di progettazione è un ostacolo tutt’altro che formale. I produttori non possono completare il disegno delle proprie versioni personalizzate senza conoscere le specifiche definitive e senza la documentazione fornita dall’azienda di Santa Clara. E una volta ricevuto il materiale il lavoro non finisce lì, perché servono verifiche tecniche e test prima di avviare la produzione di massa. A complicare il quadro ci sono anche difficoltà nell’approvvigionamento dei circuiti stampati e una disponibilità limitata di alcuni componenti.

Un partner aveva già indicato in almeno sei settimane il tempo necessario per portare una nuova scheda video sul mercato dopo aver ottenuto tutte le informazioni tecniche. Una stima che potrebbe però rivelarsi ottimistica, viste le attuali difficoltà della catena di fornitura. Non è comunque escluso che NVIDIA presenti la GeForce RTX 5080 da 24 GB durante il CES 2027, in programma dal 6 al 9 gennaio. In quel caso l’annuncio ufficiale precederebbe di qualche settimana l’effettiva disponibilità nei negozi. Una nuova data non è stata indicata, ma un debutto più avanti nel corso del primo trimestre resta un’ipotesi plausibile.

Più memoria GDDR7 e un mercato già sotto pressione

La differenza principale rispetto al modello attuale dovrebbe riguardare la memoria video, che passerebbe da 16 a 24 GB di GDDR7 con un incremento del 50%. Per arrivare a questa capacità NVIDIA potrebbe adottare otto moduli da 3 GB, ciascuno con una densità superiore a quelli montati sulla versione esistente. L’interfaccia di memoria dovrebbe invece rimanere a 256 bit. Non è ancora chiaro se l’aumento della VRAM sarà accompagnato anche da frequenze operative più alte, maggiore larghezza di banda e consumi più elevati. Sono caratteristiche che in passato erano state associate alle voci sulla GeForce RTX 5080 SUPER, ma al momento manca qualsiasi conferma di un legame tra le due configurazioni.

Il possibile slittamento arriva in un momento in cui la disponibilità delle GPU NVIDIA di fascia alta continua a essere complicata. Le rilevazioni di mercato più recenti segnalano prezzi della RTX 5080 già ben oltre il listino iniziale di circa 850 euro, con numerose inserzioni che superano i 1.700 euro. L’arrivo di una variante da 24 GB potrebbe quindi aumentare ulteriormente la pressione sui modelli esistenti, soprattutto se la nuova scheda dovesse davvero prendere il posto di quella da 16 GB. Per ora l’azienda non ha annunciato ufficialmente il prodotto e specifiche definitive, prezzo e data di commercializzazione non hanno ancora ricevuto alcuna conferma.

Fonte: TecnoAndroid