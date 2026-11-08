Paramount+ novembre 2026: Yellowjackets 4 guida le novità

Con l’arrivo di novembre 2026 anche Paramount+ aggiorna il proprio catalogo e presenta i titoli in uscita nelle prossime settimane. Dopo aver passato in rassegna le novità di Netflix e Prime Video mancava soltanto l’ultimo tassello per avere un quadro completo dei principali servizi di streaming, e la piattaforma chiude il trio con una selezione compatta che mette insieme serie TV, film e intrattenimento. Non si tratta di una valanga di uscite ma di un gruppo di proposte ben distinte tra loro, ciascuna con una propria identità.

Il nome che salta subito all’occhio è quello di Yellowjackets, che approda alla quarta stagione. Accanto alla serie trovano spazio Lo show di JLo, un titolo dal nome decisamente diretto come Una fottuta bugia, la prima stagione di Può solo andar peggio e infine La mia strana scuola. A completare l’offerta del mese arrivano poi altre novità che si aggiungono a quelle principali e che vanno ad arricchire ulteriormente la libreria a disposizione degli abbonati.

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Yellowjackets in testa alla lista di novembre

Fra tutte le proposte del mese è proprio Yellowjackets a occupare il primo posto nell’elenco delle uscite su Paramount+. La serie torna con la quarta stagione ed è l’unico titolo della lista che rappresenta la prosecuzione di un racconto già avviato. Questo dettaglio la distingue in modo netto dal resto del programma, che invece punta soprattutto su prodotti nuovi o su contenuti di genere diverso. Per chi ha seguito le vicende dei capitoli precedenti si tratta quindi del ritorno di una storia conosciuta, mentre per gli altri titoli il pubblico partirà da zero.

La presenza di una serie arrivata al quarto ciclo di episodi accanto a una produzione alla sua prima stagione racconta bene l’impostazione del calendario di novembre 2026. Da una parte c’è la continuità, dall’altra la scommessa su volti e trame inedite. Il tutto inserito in un’offerta che non si limita alla fiction seriale ma abbraccia anche lo spettacolo e il cinema.

Show, film e nuove serie in arrivo sulla piattaforma

Subito dopo Yellowjackets compare Lo show di JLo, un titolo che già dal nome lascia intendere un taglio più vicino all’intrattenimento rispetto alle classiche produzioni narrative. È la proposta che più si allontana dal resto del catalogo del mese e che aggiunge una nota diversa all’insieme delle uscite previste sul servizio.

Segue Una fottuta bugia, inserita tra i contenuti in arrivo insieme agli altri film e alle serie TV del periodo. Il titolo non passa certo inosservato e rientra nel gruppo delle novità che Paramount+ ha scelto di mettere in evidenza per questo mese.

C’è poi Può solo andar peggio, che debutta con la sua prima stagione. È l’unica serie della lista indicata espressamente come nuova, e proprio per questo rappresenta il punto di partenza di un racconto tutto da scoprire per gli abbonati della piattaforma di streaming.

Nell’elenco figura anche La mia strana scuola, ultimo dei titoli principali segnalati tra le uscite di novembre. Va ad affiancarsi alle altre produzioni completando una rassegna che, pur restando contenuta nei numeri, mescola generi e formati differenti.

Oltre a questi cinque nomi il catalogo di Paramount+ si arricchisce di ulteriori novità che accompagnano le uscite più in vista del mese. Sono contenuti che si sommano a Yellowjackets, a Lo show di JLo, a Una fottuta bugia, a Può solo andar peggio e a La mia strana scuola, andando a comporre l’offerta complessiva che il servizio mette a disposizione dei propri utenti nel corso di novembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid