Smartphone Android datato: come allungarne la vita spendendo poco

Allungare la vita di uno smartphone Android datato è oggi una scelta molto più sensata di quanto si possa pensare, perché i telefoni nuovi costano sempre di più. Indipendentemente dal marchio o dalla piattaforma, la carenza globale di memorie e i rincari che ne sono derivati hanno spinto il prezzo medio previsto per uno smartphone nel 2026 oltre i 540 euro, quasi il 28% in più rispetto all’anno precedente. Le promozioni degli operatori esistono, certo, con sconti o dispositivi “gratis” in cambio del passaggio a un altro gestore. Basta però leggere con attenzione le clausole del contratto per scoprire che quel telefono regalato si finisce quasi sempre per pagarlo, attraverso rate o piani dati piuttosto salati.

Prima di spendere centinaia di euro, a volte anche più di mille, conviene quindi fermarsi un attimo. Esistono infatti alcune soluzioni economiche, e in qualche caso del tutto gratuite, capaci di prolungare la vita di un vecchio telefono Android e di farlo rendere ancora per un bel po’.

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La batteria è spesso la vera colpevole

Quando un telefono Android si ricarica più lentamente o consuma energia a un ritmo molto più rapido rispetto ai primi tempi, la causa più probabile è una batteria degradata. Il problema non riguarda solo l’autonomia. Una batteria usurata incide anche sulle prestazioni, perché non riesce a fornire quei rapidi picchi di energia di cui il processore ha bisogno per far girare certe app o determinate operazioni. Il risultato si traduce in caricamenti lenti, fastidiosi rallentamenti e in qualche caso persino blocchi completi.

Molti utenti attribuiscono questi difetti al telefono in sé e finiscono per comprarne uno nuovo. Spesso però una sostituzione della batteria risolve tutto a una frazione del prezzo, soprattutto sui modelli con la scocca posteriore removibile. Per i Samsung Galaxy, ad esempio, una rapida ricerca online restituisce centinaia di batterie agli ioni di litio di ricambio tra i 10 e i 20 euro circa. Se il retro è sigillato si può ricorrere a un kit di riparazione fai da te, che in genere non supera i 55 euro, oppure affidarsi a un laboratorio, dove solitamente non si spendono più di 75 euro. Anche nel caso peggiore la cifra resta lontanissima da quella di un telefono nuovo.

Pure l’ottimizzazione aiuta parecchio. I dispositivi Android dispongono di una modalità di risparmio energetico che disattiva o regola alcune funzioni, come la luminosità dello schermo, per ridurre i consumi. Alcuni Google Pixel offrono anche la Batteria adattiva, che limita il tempo di attività delle app usate meno spesso e impara le abitudini d’uso per migliorare l’autonomia. Molti Samsung hanno funzioni simili che mettono in sospensione le applicazioni aperte di rado. Un altro accorgimento utile consiste nel mantenere la carica tra il 20 e l’80% durante tutta la giornata, notte compresa. In questo modo si riduce drasticamente lo stress chimico a cui è sottoposta la batteria, che può durare da due a tre volte di più rispetto a una ricaricata sempre al 100%.

Una cover robusta e aggiornamenti costanti

A volte le soluzioni più efficaci sono anche le più semplici. Proteggere il proprio vecchio Android con una cover resistente e una pellicola per lo schermo può allungarne parecchio la vita. Dentro una custodia in gomma o silicone il telefono perde magari un po’ di eleganza, ma chi punta a sfruttarlo il più a lungo possibile difficilmente mette l’estetica al primo posto. La cover migliora la presa e assorbe gli urti in caso di caduta. Del resto in giro si trovano custodie anche piuttosto belle e, per un modello non recente, il costo è davvero contenuto. Molto più cara sarebbe la sostituzione di un telefono reso inutilizzabile da uno schermo in frantumi dopo una caduta senza protezione.

Resta poi fondamentale installare gli aggiornamenti di sistema, soprattutto per la sicurezza. La maggior parte degli update include patch che chiudono possibili vulnerabilità sfruttabili dagli hacker, e molte app richiedono le versioni più recenti di Android per restare compatibili e pienamente funzionanti. C’è però un limite, perché i nuovi aggiornamenti sono pensati per hardware più moderno. Processori datati e poca memoria possono faticare a reggere le richieste delle nuove versioni del sistema operativo, con qualche rallentamento come conseguenza. Un piccolo compromesso sulle prestazioni può comunque valere la pena se l’obiettivo è guadagnare ancora un po’ di tempo prima di dover sostituire il proprio fedele smartphone Android.

Fonte: TecnoAndroid