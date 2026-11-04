Until Dawn 2, gameplay in anteprima al cinema l’11 dicembre

Il primo assaggio concreto di Until Dawn 2 non arriverà su uno schermo di casa ma in sala. Il prossimo 11 dicembre il nuovo capitolo della serie horror sarà protagonista di un evento speciale organizzato presso Alamo Drafthouse, la celebre catena cinematografica statunitense. Il programma prevede una dimostrazione esclusiva di gameplay, una maratona di film dell’orrore e la presenza di alcuni ospiti speciali del cast. Informazioni più precise sulla serata e sulla diretta streaming dovrebbero arrivare a breve. Nel frattempo sono stati diffusi anche la sinossi ufficiale e le principali caratteristiche tecniche del gioco, che iniziano finalmente a dare una forma a questa nuova avventura.

Cacciatori di fantasmi scettici su un’isola da incubo

Il cuore della trama di Until Dawn 2 è un gruppo di cacciatori di fantasmi con un piccolo segreto. In realtà nessuno di loro crede davvero all’occulto. Il team riesce comunque a strappare un ricco contratto televisivo dopo che una delle loro messinscene è diventata virale sui social network, e da lì la situazione prende una piega ben diversa dal previsto.

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Il nuovo ingaggio porta infatti la troupe in un resort abbandonato su una remota isola deserta. Ad attirarli è il racconto agghiacciante di una donna che parla di demoni e di presenze spettrali, praticamente il materiale ideale per un debutto televisivo col botto. Peccato che le storie soprannaturali comincino a manifestarsi sul serio, e in modo tutt’altro che rassicurante. A quel punto il gruppo è costretto a fare i conti con le proprie paure e con qualunque minaccia si presenti lungo il cammino, con un unico obiettivo: lasciare l’isola vivo.

Sul fronte della struttura la formula resta quella che ha reso celebre il franchise. Il destino di ogni protagonista dipenderà interamente dalle scelte del giocatore, e ogni decisione avrà un peso concreto sulla sopravvivenza dei personaggi.

Cosa cambia su PS5 tra 4K, audio 3D e DualSense

Il comparto tecnico del nuovo horror punta in modo mirato sull’architettura di PlayStation 5, con l’idea di amplificare immersione e tensione psicologica. Graficamente il gioco gira in 4K e alterna la bellezza ingannevole dell’isola tropicale alle ombre soffocanti del resort in rovina e della natura selvaggia che lo circonda, il tutto ricreato con un livello di dettaglio e di fotorealismo molto elevato. Anche il sonoro gioca sui contrasti. L’audio 3D mette a confronto i rumori ambientali più rilassanti, come le palme mosse dalla brezza e le onde che si infrangono sulle spiagge incontaminate, con urla improvvise e raccapriccianti. L’SSD ad alta velocità della console elimina invece i tempi di caricamento, così l’azione mantiene un ritmo serrato e la narrazione può scorrere senza interruzioni proprio nei momenti più critici.

Molta attenzione è stata dedicata al controller DualSense. Il feedback aptico trasmette alle mani il battito cardiaco accelerato dei personaggi, il tremore della paura, il peso di una lama impugnata e perfino la sensazione sgradevole di schiacciare le sanguisughe durante l’esplorazione e la ricerca di indizi. I grilletti adattivi offrono una resistenza diversa quando bisogna spalancare a forza una porta o strisciare dentro passaggi angusti nel tentativo disperato di arrivare vivi all’alba. Il touchpad, infine, viene sfruttato per azioni contestuali che vanno dallo scorrere il feed del telefono fino all’incidersi una ferita sulla mano, mettendo chi gioca al centro della dinamica orrorifica.

L’uscita di Until Dawn 2 su PS5 è fissata per gennaio 2027, e il titolo è già disponibile per il preordine.

Fonte: TecnoAndroid