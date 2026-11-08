TIMVISION con Disney+ per i già clienti TIM sale a 5 euro al mese

TIMVISION con Disney+ cambia prezzo per una parte dei già clienti TIM. Il pacchetto resta proposto con uno sconto a tempo indeterminato, ma per chi lo attiva adesso la cifra mensile è salita rispetto a quella vista negli ultimi mesi. Da febbraio 2026 l’operatore proponeva infatti questa promozione a 4 euro al mese, sempre senza scadenza.

Il ritocco arriva come conseguenza diretta dell’aumento del listino. Per le attivazioni dal 25 ottobre 2026 il prezzo standard di TIMVISION con Disney+ è cresciuto di 1 euro, passando da 7,99 a 8,99 euro al mese. Di riflesso anche la promo riservata ad alcuni clienti TIM di rete mobile e/o rete fissa si è adeguata e oggi costa 5 euro al mese a tempo indeterminato. Rispetto all’offerta dedicata ai nuovi clienti il risparmio resta evidente, anche se il conto è più alto di 1 euro rispetto a quanto proposto fino a poco tempo fa.

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L’iniziativa dovrebbe restare attiva almeno per tutto novembre 2026, salvo cambiamenti, insieme alle altre promozioni per chi è già cliente. Tra queste figurano le nuove proposte con sconti per 12 mesi su TIMVISION con DAZN e Prime e il nuovo add on TIMVISION XS, pensato per aggiungere HBO Max. Chi invece attiva la fibra TIM WiFi Special Carta Giovani continua a trovare il pacchetto con Disney+ a 4 euro al mese, sempre senza limiti di tempo.

Costo di attivazione e contenuti del pacchetto TIMVISION con Disney+

La promozione comprende TIMVISION Play e Disney+ Standard con Pubblicità. C’è però una novità da tenere a mente. Come succede dal 31 maggio 2026 sui pacchetti TIMVISION a taglie con HBO Max, anche questa formula mensile prevede ora un costo di attivazione rateizzato di 1 euro al mese per 24 mesi, già compreso nel prezzo finale. Al momento la rata pesa soltanto sui clienti di rete fissa, mentre per chi ha una linea mobile TIM viene azzerata grazie a una promo dedicata.

Il dettaglio non è secondario perché si traduce in un vincolo di 24 mesi. In caso di disattivazione prima di quella soglia vengono infatti addebitate le rate residue.

Sul fronte dei contenuti, al catalogo TIMVISION Play, che da solo vale 7,99 euro al mese, si affianca il piano Disney+ Standard con Pubblicità. Prevede inserzioni pubblicitarie, streaming fino in Full HD, audio 5.1 e Stereo e fino a 2 schermi in contemporanea. Volendo si può salire al piano Standard con 4 euro in più al mese oppure al Premium con 9 euro aggiuntivi.

La piattaforma raccoglie produzioni Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu e altro ancora. Dalla stagione 2025/2026 trasmette anche in Italia, in esclusiva e senza costi extra, tutte le partite della UEFA Women’s Champions League, con un accordo che arriva fino alla stagione 2029/2030. Dal 7 aprile 2026 si sono poi aggiunti i contenuti sportivi live e on demand di ESPN, NHL compresa.

TIMVISION Box, Discovery+ e Giga per i clienti mobile

Tutte le offerte della piattaforma includono il TIMVISION Box standard in comodato d’uso gratuito. Dal 31 maggio 2026 TIM ha però iniziato a distribuire ai nuovi clienti il nuovo decoder TIMVISION Box Cristal, dotato di WiFi 7, intelligenza artificiale e microfoni integrati per il Far Field Voice. In una prima fase arriva solo a chi è già cliente TIM, con consegna a domicilio tramite corriere. Il dispositivo resta comunque facoltativo e può essere deselezionato al momento dell’attivazione.

Nel catalogo TIMVISION Play è compreso senza costi aggiuntivi anche Discovery+, con l’intrattenimento e, dal 28 aprile 2024, pure lo sport. L’operatore include infatti il piano Intrattenimento + Sport, venduto separatamente a 7,99 euro al mese, che apre le porte ai canali in diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e a 4 canali Sport extra. Il servizio è incluso gratuitamente sia per le nuove attivazioni sia per chi è già abbonato.

Per i clienti mobile TIM, infine, i pacchetti TIMVISION portano in dote anche 1 Giga al mese di traffico internet in 4G, utilizzabile pure nei Paesi dell’Unione Europea.

Fonte: TecnoAndroid