Monopoly Go ha superato quota 8 miliardi di dollari spesi dai giocatori, una cifra che al cambio attuale corrisponde a circa 7 miliardi di euro. Si tratta della somma complessiva investita nelle microtransazioni del gioco, e a confermarlo è stato direttamente lo studio di sviluppo Scopely, che ha precisato come il traguardo sia stato raggiunto nel corso dell’estate. Nel frattempo, quindi, il contatore avrà continuato a salire. Il dato colpisce ancora di più se messo accanto a quello comunicato nel 2025, quando la spesa totale si fermava a 6 miliardi di dollari, ovvero poco più di 5 miliardi di euro. Un balzo notevole in un arco di tempo piuttosto breve.

Come guadagna Monopoly Go e perché i numeri crescono così in fretta

Il modello economico del titolo poggia su due pilastri. Da una parte ci sono i classici acquisti in app, dall’altra il Tycoon Club, una piattaforma web pensata per proporre offerte esclusive alla community. Questa combinazione ha permesso al gioco di raggiungere la soglia degli 8 miliardi in poco più di tre anni dal debutto, arrivato nell’aprile del 2023 dopo un periodo di sviluppo durato ben sette anni. Un’attesa lunga, che col senno di poi sembra aver pagato parecchio.

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Scopely è riuscita a tenere la sua produzione stabilmente nella parte alta delle classifiche dedicate al mobile, tanto da piazzarla tra i giochi più redditizi in assoluto sui principali negozi digitali. Secondo le stime di settore, nel 2026 Monopoly Go è entrato nella top 10 sia su Google Play sia su App Store, un risultato tutt’altro che scontato considerando la concorrenza agguerrita del comparto. Lo stesso studio, peraltro, ha ampliato il proprio catalogo acquisendo da Niantic titoli come Pokémon Go, Monster Hunter Now e Pikmin Bloom.

Il dominio su Google Play e la sfida su App Store

Sul negozio di Google la situazione appare particolarmente favorevole. I dati indicano che il gioco di Scopely è quello con i maggiori incassi dell’anno, con ricavi netti superiori ai 400 milioni di dollari da gennaio, pari a circa 350 milioni di euro. Una cifra che lo colloca davanti a Roblox, Royal Match e a tutti gli altri grandi successi del panorama mobile. Da settembre, inoltre, il titolo occupa anche la prima posizione per guadagno mensile sullo store, segno che la corsa non accenna a rallentare.

Su App Store le stime parlano di introiti ancora più alti, con 477 milioni di dollari netti incassati dall’inizio dell’anno, circa 410 milioni di euro. Qui però la competizione si fa più serrata, perché sul fronte Apple pesano produzioni molto forti come Honor of Kings e Whiteout Survival. Nonostante questo, Monopoly Go resta stimato come il gioco con i maggiori incassi sulla piattaforma della mela negli Stati Uniti, un mercato da sempre decisivo per chi punta sul modello free to play.

C’è poi un dettaglio da non sottovalutare. Tutte queste cifre relative ai due store non comprendono i proventi generati dalla piattaforma di vendita diretta ai consumatori, che quindi andrebbero aggiunti per ottenere un quadro completo dei guadagni del titolo.

Fonte: TecnoAndroid