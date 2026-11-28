Con la diffusione di One UI 9 su un numero sempre maggiore di dispositivi, alcuni possessori di smartphone Galaxy hanno iniziato a notare valori anomali nella salute della batteria. Il problema però sembra avere i giorni contati, perché Samsung ha riconosciuto il bug della batteria e la correzione dovrebbe arrivare con One UI 9.5, al momento ancora in fase beta.

L’aggiornamento basato su Android 17 ha portato con sé parecchie novità apprezzate da molti utenti, a partire da un’autonomia più generosa e da prestazioni più stabili. Non tutti però stanno vivendo la stessa esperienza positiva. Una parte degli utenti ha infatti segnalato letture della salute della batteria decisamente incostanti subito dopo l’installazione del nuovo firmware.

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Cali improvvisi nella salute della batteria

Gli inconvenienti legati all’autonomia con One UI 9 non sono diffusissimi, eppure nella Samsung Community e sui social le lamentele continuano ad arrivare. Uno degli utenti coinvolti, @Alfaturk16, ha raccontato su X che il suo Galaxy S25 stava perdendo salute della batteria in modo insolito nel giro di pochi giorni. Lo screenshot condiviso mostra un calo del 3% in appena 3 giorni, con il valore passato dal 98% al 95%.

Una situazione simile compare nel forum ufficiale dell’azienda, dove l’utente Manikhan44 ha spiegato che il suo telefono ha perso il 2% di salute della batteria in un solo giorno dopo l’installazione dell’aggiornamento One UI 8.5. Segnalazioni analoghe sono emerse anche su Reddit e puntano tutte il dito contro One UI 9.

Proprio su Reddit un utente ha proposto una possibile spiegazione. Secondo la sua ricostruzione si tratterebbe di un difetto software che mostra l’indicatore sbagliato. Il sistema utilizzerebbe il parametro BSOH (Battery State of Health) al posto dell’ASOC (Absolute State of Charge), cioè il dato che rispecchia la reale capacità di carica residua. In pratica la percentuale visualizzata sarebbe falsata e non corrisponderebbe alla lettura effettiva. Una notizia tutto sommato rassicurante, visto che con l’arrivo della patch il numero potrebbe tornare a riflettere la condizione reale dell’accumulatore. Nel frattempo chi rientra tra gli utenti colpiti può affidarsi a un’app di terze parti come AccuBattery per verificare lo stato effettivo della batteria del proprio dispositivo Galaxy.

La conferma di Samsung e i tempi di One UI 9.5

Nel thread su X aperto dal primo utente è intervenuto un moderatore Samsung, che ha confermato come l’azienda sia al corrente dei problemi legati alla salute della batteria su alcuni modelli Galaxy. Nel messaggio tradotto il moderatore ha spiegato che il degrado riscontrato sarà messo sotto controllo con il prossimo aggiornamento One UI 9.5.

Non è ancora chiaro quali modelli coinvolti rientrino nella lista. Dalle segnalazioni emergono Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 e perfino Galaxy Z Fold 7. Non si può escludere che il difetto riguardi anche altri dispositivi, i cui proprietari semplicemente non si sono ancora accorti della discrepanza nei valori di carica.

L’attesa per la soluzione non sarà comunque brevissima. Samsung ha aperto il programma beta di One UI 9.5 soltanto per la serie Galaxy S26, quindi il rilascio stabile al pubblico non è previsto prima del primo trimestre del 2027. Anche a quel punto la distribuzione dovrebbe seguire il consueto schema scaglionato, con Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8 tra i primi a ricevere il nuovo firmware.

Fonte: TecnoAndroid