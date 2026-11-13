Vivo X500s, il leak svela display 2K a 144 Hz e chip MediaTek

Vivo sta preparando diversi nuovi smartphone e tra questi c’è anche Vivo X500s, finito nelle ultime ore al centro di un’anticipazione piuttosto ricca. Un leak ha infatti delineato le presunte novità del dispositivo, toccando gli aspetti che contano davvero per chi valuta un telefono di fascia alta: schermo, chip, fotocamera e autonomia. Il produttore cinese, del resto, ha già confermato che il modello è in arrivo, quindi le indiscrezioni riguardano un prodotto concreto e non un semplice progetto sulla carta.

A diffondere le informazioni è stato Digital Chat Station, leaker molto seguito che ha condiviso i dettagli attraverso un post su Weibo, il noto social cinese. Il suo messaggio si concentra su quattro elementi chiave del nuovo smartphone di Vivo, offrendo un’idea abbastanza chiara della direzione che l’azienda sembra voler prendere con questo modello.

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Display piatto e chip MediaTek di punta

Partiamo dal cuore del dispositivo. Secondo il leaker, Vivo X500s dovrebbe affidarsi a un processore basato sulla piattaforma MediaTek Dimensity 9, e in particolare alla CPU più potente della serie. Una scelta che colloca il telefono senza troppi dubbi nella fascia premium, dove le prestazioni sono uno dei primi criteri di giudizio per chi acquista.

Sul fronte dello schermo le indicazioni sono altrettanto precise. Si parla di un display piatto da 6,85 pollici con risoluzione 2K, tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Un pannello generoso nelle dimensioni, quindi, che non rinuncia a nitidezza e fluidità. La presenza della tecnologia LTPO permette di variare in modo dinamico il refresh rate e questo, almeno sulla carta, dovrebbe aiutare a contenere i consumi senza sacrificare la qualità visiva.

La forma piatta del pannello non è un dettaglio da poco. Molti utenti preferiscono questa soluzione rispetto agli schermi curvi, soprattutto per una questione di praticità nell’uso quotidiano, e Vivo sembra aver tenuto conto di queste preferenze per il suo prossimo dispositivo.

Teleobiettivo periscopico e batteria più capiente

Passando al comparto fotografico, Digital Chat Station sostiene che chi sceglierà Vivo X500s potrà contare su un teleobiettivo periscopico da 64 megapixel abbinato a un sensore di medie dimensioni. Non sono emersi per ora dettagli sulle altre fotocamere posteriori né su quella frontale, ma la presenza di uno zoom periscopico conferma l’attenzione che il marchio riserva da tempo alla fotografia.

Qualche informazione arriva anche sull’autonomia, seppur in forma meno dettagliata. Il leaker non ha rivelato la capacità esatta della batteria, limitandosi ad affermare che sarà “più grande”. Il riferimento più probabile è Vivo X300s, il modello della generazione precedente, che monta un’unità da 7.100 mAh. Se il confronto fosse davvero con questo telefono, il nuovo arrivato dovrebbe quindi superare una soglia già decisamente elevata per il mercato attuale.

Nel suo post Digital Chat Station aggiunge anche un’indicazione sulle ambizioni del marchio. Con questo dispositivo Vivo punterebbe a ridefinire il concetto di smartphone di punta con schermo grande, unendo un pannello ampio a una dotazione tecnica di alto livello e a una batteria particolarmente capiente.

Per quanto riguarda le tempistiche, il produttore ha già confermato in via ufficiale il lancio di Vivo X500s, che potrebbe avvenire a marzo, ricalcando così il calendario seguito dal modello precedente. Al momento non ci sono invece informazioni sulla fascia di prezzo in cui il telefono andrà a collocarsi.

Fonte: TecnoAndroid