Mediaset presenta Mia, l’agente IA che affianca i dipendenti

Mediaset ha presentato Mia, il nuovo agente IA del Gruppo, durante un incontro con la stampa nella sede di Cologno Monzese. A illustrare il progetto è stato Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group Chief Executive Officer di Mfe Mediaforeurope, che ha messo al centro un concetto preciso. L’intelligenza artificiale pensata dall’azienda non nasce per prendere il posto delle persone ma per lavorare al loro fianco, in una collaborazione quotidiana.

Lo spiega bene anche una clip aziendale mostrata durante la presentazione, nella quale è proprio Mia a prendere la parola. L’assistente ricorda di non essere umana e di avere la fortuna di collaborare con chi invece lo è. Il messaggio arriva subito dopo, con una frase che riassume la filosofia dell’intero progetto: “avere i migliori tool AI non basta, bisogna suonare insieme in sintonia”. Un’immagine quasi musicale per descrivere il rapporto tra tecnologia e professionisti, dove nessuno dei due funziona davvero senza l’altro.

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Un hub tecnologico per Italia, Spagna e Germania

Attorno a Mia il Gruppo ha costruito un vero e proprio hub dedicato allo sviluppo e all’utilizzo delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale. Non si tratta di uno strumento riservato a una singola redazione o a un reparto tecnico. La struttura è a disposizione di tutte le società del Gruppo presenti in Italia, Spagna e Germania, quindi con un raggio d’azione che supera i confini nazionali e coinvolge l’intera realtà europea dell’azienda.

A entrare nel dettaglio è stato Marcello Galli, nuovo direttore delle Risorse Umane del gruppo. Secondo Galli l’agente “è offerto a tutti i dipendenti, una piattaforma democratizzata in un ambiente aziendale sicuro e protetto”. In altre parole l’accesso non è limitato a pochi specialisti, e il sistema opera all’interno di uno spazio controllato, aspetto tutt’altro che secondario quando si maneggiano dati e contenuti di un grande gruppo editoriale e televisivo. Il manager ha chiarito anche fin dove può spingersi lo strumento. Mia “può entrare all’interno dei processi aziendali, può arrivare a toccare il prodotto, non nella fase di ideazione”. Il confine è tracciato con attenzione. La parte creativa, quella in cui nascono le idee, resta nelle mani delle persone. L’assistente interviene invece nella fase di sviluppo oppure quando serve raggiungere nuovi pubblici attraverso formati specifici, come quelli pensati per i social. Una divisione dei compiti che rispecchia esattamente il senso della clip mostrata in apertura.

Spazio alle risorse interne e 430 nuove assunzioni

Nel corso dell’incontro il discorso si è allargato all’organizzazione del Gruppo e alle persone che ne fanno parte. Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che “la nostra nuova organizzazione del management del gruppo vuole dare priorità assoluta a risorse interne, meglio se giovani”. Una linea che va nella stessa direzione del progetto Mia, perché punta sulle competenze già presenti in azienda e sulla crescita di chi lavora ogni giorno all’interno del Gruppo.

Accanto alla valorizzazione del personale esistente c’è poi il capitolo degli ingressi. Galli ha ricordato che nei primi mesi del 2026 il gruppo ha assunto 430 persone a tempo indeterminato.

Fonte: TecnoAndroid