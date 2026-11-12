Oppo Pad 5 Pro in Italia: schermo 7:5 come un foglio A4

Oppo Pad 5 Pro debutta ufficialmente in Italia e si presenta come un tablet di fascia alta con un obiettivo piuttosto ambizioso, cioè coprire un po’ tutti gli scenari d’uso tipici di questa categoria di dispositivi. Produttività, studio e intrattenimento finiscono così sotto lo stesso tetto, dentro un prodotto che in realtà non era del tutto sconosciuto. In via ufficiosa lo si era già visto in circolazione, ma adesso l’arrivo sul mercato italiano è confermato dall’azienda.

Il primo impatto passa dal design. Oppo Pad 5 Pro ha un corpo realizzato interamente in metallo con uno spessore che resta sotto i 6 millimetri, per la precisione 5,94. Un dato che lo colloca tra i modelli più sottili nel suo segmento. La colorazione proposta è una sola e si chiama Mocha Brown, una tonalità calda che si allontana dai soliti grigi e neri a cui il settore ha abituato da tempo.

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Uno schermo pensato per leggere e lavorare

Credits: TecnoAndroid

Il pezzo forte, almeno sulla carta, è il display da 13,2 pollici con risoluzione 3,4K. La scelta più interessante però riguarda il formato 7:5, che non è casuale. Oppo ha voluto avvicinarsi alle proporzioni di un foglio A4, così da rendere più comode attività come la lettura di documenti e il multitasking. Chi passa ore su file di testo, appunti o PDF capisce subito il vantaggio di un rapporto d’aspetto meno allungato rispetto ai classici pannelli pensati soprattutto per i video.

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Questo non significa che la parte multimediale sia stata trascurata, anzi. La luminosità massima dichiarata arriva a 1.000 nit e c’è il supporto a Dolby Vision, Netflix HDR e Amazon Video HDR. Sul fronte audio il nuovo tablet mette in campo ben otto altoparlanti, quattro dedicati alle frequenze medio basse e altri quattro tweeter, una configurazione che punta chiaramente a chi usa il dispositivo per film e serie.

Non manca poi l’attenzione al comfort visivo, tema sempre più sentito da chi trascorre molte ore davanti a uno schermo. Il tablet ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 5.0 e integra la regolazione DC senza sfarfallio insieme a tecnologie per la riduzione della luce blu.

Batteria enorme e Snapdragon 8 Elite Gen 5

Credits: TecnoAndroid

Uno degli aspetti che più colpisce è l’autonomia. Oppo Pad 5 Pro monta una batteria da 13.380 mAh che, nei test interni condotti dall’azienda, ha dimostrato di poter reggere fino a 20 ore di riproduzione video continua. Numeri importanti, che vanno di pari passo con la ricarica rapida Supervooc da 80 watt, utile per rimettere in sesto il dispositivo senza attese troppo lunghe.

Interessante anche la funzione Bypass Charging for Gaming, pensata per chi gioca a lungo. Quando il tablet è collegato all’alimentazione, sfrutta direttamente l’energia della presa senza attingere dalla batteria, con l’obiettivo di ridurre il calore durante le sessioni più impegnative.

A muovere il tutto c’è il Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da RAM LPDDR5X e da una memoria di archiviazione UFS 4.1, una combinazione che colloca il dispositivo senza mezzi termini nella fascia più alta del mercato Android. Per gestire tanta potenza Oppo ha adottato un sistema di raffreddamento Dual Drive con grafite e camera di vapore, progettato per mantenere prestazioni elevate anche durante gaming, editing video e altri carichi di lavoro particolarmente pesanti.

Fonte: TecnoAndroid