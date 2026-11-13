WindTre blocca il 3G via software: in arrivo gli SMS ai clienti

Nelle prossime settimane WindTre inizierà a inviare degli SMS ai clienti coinvolti nella disabilitazione software del 3G, un passaggio che per la maggior parte degli utenti avrà effetti concreti a partire dal 15 dicembre 2026. Chi usa ancora un telefono privo di supporto al 4G ha invece qualche settimana in più, perché per questi dispositivi la data da segnare è il 15 febbraio 2027.

Nella pratica il cambiamento si farà sentire soprattutto su internet. Chiamate e messaggi continueranno a funzionare regolarmente appoggiandosi alla rete 2G, mentre la navigazione subirà un rallentamento piuttosto evidente. Il dettaglio importante è che la rete 3G, almeno per adesso, rimane fisicamente accesa. Non si spegne nulla sul territorio, cambia soltanto la possibilità per le schede degli abbonati di agganciarsi a quella tecnologia. Ecco perché il messaggio in arrivo sul telefono non va ignorato, soprattutto da chi possiede un modello datato e potrebbe ritrovarsi a navigare con una lentezza a cui non era più abituato.

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Una sperimentazione autorizzata dall’AGCOM

Quello che sta per partire è a tutti gli effetti una simulazione, pensata per osservare sul campo le conseguenze dello spegnimento del 3G prima di arrivare a quello vero. La dismissione fisica degli impianti è tutta un’altra questione. A dare il via libera è la delibera 217/26/CONS dell’AGCOM, approvata il 10 settembre 2026 e pubblicata il 13 ottobre, che autorizza WindTre e Very Mobile a condurre una sperimentazione in cui l’accesso all’UMTS, cioè la tecnologia alla base del 3G, viene bloccato esclusivamente via software sui profili dei clienti.

Il percorso è stato immaginato in modo graduale. Si comincia da un gruppo ristretto di utenti e solo in un secondo momento la disabilitazione verrà estesa all’intera clientela. Per tutto il periodo le portanti restano attive, quindi l’infrastruttura continua a trasmettere come ha sempre fatto. Nessuna novità invece per chi utilizza Iliad, per i clienti degli operatori virtuali e per chi si collega alla rete di WindTre in roaming. Su questi utenti la sperimentazione non ha alcun effetto e il 3G continua a essere disponibile esattamente come prima.

La scelta di agire sui profili anziché sulle antenne permette di misurare l’impatto reale del cambiamento senza toccare la rete. In questo modo il blocco riguarda solo le schede incluse nella sperimentazione e lascia invariata la copertura per tutti gli altri soggetti che vi si appoggiano.

Il 3G di WindTre sopravvive solo sui 900 MHz

Per capire il contesto basta guardare a come si è ridotta negli ultimi anni la presenza del 3G nella rete dell’operatore. Oggi la tecnologia vive soltanto sulla banda dei 900 MHz. Le frequenze dei 2100 MHz sono state spente il 7 giugno 2024 e riconvertite al 4G, liberando spazio per la rete di nuova generazione.

Anche per i 900 MHz era stato fissato uno stop entro la fine del 2025, ma la scadenza è stata rinviata e al momento non è stata comunicata una nuova data. Lo spegnimento software che parte ora rappresenta quindi un passaggio intermedio, separato dalla chiusura definitiva degli impianti. Per arrivare alla dismissione fisica del 3G servirà infatti una separata istruttoria dell’AGCOM.

Fonte: TecnoAndroid