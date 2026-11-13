Xbox Cloud Gaming gratis per tutti: 30 minuti di gioco con spot

Da oggi, mercoledì 11 novembre, il piano gratuito con pubblicità di Xbox Cloud Gaming è disponibile per tutti gli utenti. La formula è piuttosto semplice e ruota attorno a sessioni da 30 minuti su una serie di titoli selezionati, che possono essere rinnovate guardando nuovi annunci. Fino a poco tempo fa questa opzione era riservata a una cerchia ristretta di persone, coinvolte in una fase di prova che ha preceduto l’apertura generale. Il momento scelto per il debutto, poi, non passa inosservato, perché arriva giusto in tempo per GTA 6.

Come funziona il tier gratis di Xbox Cloud Gaming

Il meccanismo alla base del nuovo tier gratis si regge su uno scambio piuttosto chiaro tra tempo di gioco e visione delle inserzioni pubblicitarie. Chi accede al servizio senza pagare ha a disposizione mezz’ora di partita, al termine della quale la sessione si chiude. A quel punto basta guardare altri spot per ottenere un nuovo blocco di tempo e riprendere a giocare. Si tratta quindi di un sistema a cicli, in cui la pubblicità prende il posto dell’abbonamento come forma di “pagamento” per l’accesso.

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Va precisato che l’offerta non comprende l’intero catalogo. La proposta senza costi riguarda infatti soltanto una selezione di giochi, e non tutta la libreria disponibile in streaming. Per chi vuole semplicemente provare il cloud gaming di Microsoft senza impegni economici, però, la possibilità di farlo gratuitamente rappresenta una porta d’ingresso decisamente più accessibile rispetto al passato.

Le sessioni da 30 minuti sono il cuore dell’esperienza. Questo limite temporale definisce il ritmo con cui il servizio va utilizzato, alternando momenti di gioco e momenti dedicati agli annunci. Una struttura del genere si presta bene a partite brevi o a chi desidera dare un’occhiata a un titolo prima di decidere se approfondirlo.

Dalla fase di test all’apertura per tutti

Prima di arrivare a questa distribuzione su larga scala, il piano con pubblicità di Xbox Cloud Gaming è rimasto per un certo periodo in fase di test. Durante questa sperimentazione l’accesso era limitato a un numero circoscritto di utenti, che hanno potuto provare in anteprima il funzionamento del sistema basato sugli spot. Superata questa fase iniziale, l’opzione è stata estesa all’intera platea di giocatori a partire da mercoledì 11 novembre.

L’allargamento segna un passaggio importante per il servizio di streaming videoludico di casa Microsoft. Fino a oggi infatti la formula gratuita era un esperimento riservato a pochi, mentre adesso diventa una possibilità concreta per chiunque voglia avvicinarsi al gioco in streaming senza sottoscrivere un abbonamento. Il modello resta lo stesso già sperimentato nella fase di prova, con l’accesso a titoli selezionati e la possibilità di prolungare il tempo a disposizione guardando nuove inserzioni.

C’è poi la questione della tempistica. L’apertura del tier gratis a tutti gli utenti cade in un periodo in cui l’attenzione del pubblico è fortemente concentrata sull’arrivo di GTA 6, uno dei giochi più attesi di sempre. Il lancio generale della formula con pubblicità di Xbox Cloud Gaming arriva così proprio a ridosso di questo appuntamento, con sessioni gratuite da mezz’ora rinnovabili attraverso la visione di nuovi annunci.

Fonte: TecnoAndroid