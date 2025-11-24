Very Mobile sorprende il Black Friday con una super promo

Il noto evento del Black Friday 2025 si è rivelato particolarmente ricco di occasioni e proposte di rilievo, soprattutto in ambito della telefonia mobile. L’operatore telefonico virtuale Very Mobile, in particolare, ha spiazzato gli utenti con una nuova super offerta mobile, ovvero quella denominata Very Black Friday 5,99. Vediamo qui di seguito cosa include.

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Very Mobile spiazza il Black Friday 2025 con la sua nuova super offerta

In occasione del Black Friday 2025 l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha reso disponibile un’altra super proposta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile nota con il nome di Very Black Friday 5,99. Quest’ultima offre ad un costo per il rinnovo molto contenuto davvero molte cose.

Nello specifico, il bundle dell’offerta in questione arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione alla massima velocità disponibile con il 5G Full Speed di Very Mobile. Oltre a questo, il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Sono compresi nel bundle anche 7.6 GB da utilizzare per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea.

Anche questa volta, ci troviamo di fronte ad un’offerta di tipo operator attack. Questo significa che sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici.

1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU.

In ogni caso, l’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di proporre gratuitamente diverse cose. È ad esempio offerto gratuitamente il primo mese di rinnovo dell’offerta. Oltre a questo, l’operatore sta offrendo gratuitamente sia il costo di attivazione, sia il costo della scheda sim sia il costo della spedizione di quest’ultima.