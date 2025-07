Very Mobile vs PosteMobile: offerte fino a 200GB, c’è il 5G

Nel segmento della telefonia mobile a basso costo, Very Mobile e PosteMobile propongono due soluzioni differenti ma ugualmente orientate a chi cerca tariffe stabili, senza vincoli e con un buon quantitativo di dati. Entrambi i gestori operano come virtuali, ma con alle spalle due realtà molto diverse: Very Mobile è collegato a WindTre, mentre PosteMobile è l’operatore di Poste Italiane.

Very Mobile: 200 giga e primo mese gratuito

L’offerta di Very Mobile include minuti e SMS illimitati, 200 giga al mese in 5G, e ha un costo di 6,99€ mensili per sempre. Il primo mese è gratis, e l’attivazione costa solo 0,99€ una tantum. La SIM può essere sia fisica che virtuale (eSIM), e l’attivazione può essere effettuata anche tramite SPID. Il vantaggio è che questa offerta non è destinata solo ad alcuni utenti provenienti da determinati gestori, ma a tutti.

PosteMobile Creami Extra WOW 50: essenziale, ma solida

La proposta di PosteMobile è Creami Extra WOW 50, che include minuti e SMS illimitati e 50 giga in 4G+ fino a 300 Mbps, al prezzo di 5,99€ al mese. L’attivazione ha un costo una tantum di 10€, che comprende anche la SIM. La promozione può essere attivata da qualsiasi utente, senza limitazioni, e la procedura è disponibile online, in ufficio postale o telefonicamente.

Due offerte, due filosofie

Very Mobile punta su una quantità elevata di giga, il 5G gratuito e un primo mese omaggio. PosteMobile propone una tariffa stabile e senza fronzoli, con velocità 4G+ e gestione semplice attraverso i canali tradizionali di Poste.

Differenze evidenti

Chi ha necessità di molta connessione dati e utilizza uno smartphone compatibile con il 5G, può preferire Very Mobile. Chi invece cerca una tariffa affidabile, gestibile facilmente anche senza strumenti digitali, può trovare in PosteMobile una valida alternativa. Queste offerte dunque potrebbero mettere in crisi gli utenti sulla scelta ma nessuna di esse significherà sbagliare.