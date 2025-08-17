Optima offre 100GB ad un prezzo SUPER: ecco l’offerta di agosto 2025

Il gestore virtuale Optima amplia le opzioni per il mobile con Super Mobile Smart, una proposta che punta sul prezzo competitivo e su un pacchetto completo di servizi. L’offerta è valida per tutti, senza vincoli sull’operatore di provenienza, e si presenta come una delle tariffe più accessibili del momento.

Cosa include Optima nella sua promo top

Super Mobile Smart mette a disposizione ogni 30 giorni 100 giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Il tutto per soli 4,95 € al mese, con il prezzo bloccato nel tempo. Questa combinazione rende la proposta adatta sia a chi usa intensamente Internet in mobilità, sia a chi cerca semplicemente una soluzione economica ma completa.

Costi di attivazione e promozioni a misura di utente con Optima

In fase di sottoscrizione, è previsto un contributo per la SIM di 9,90 €, attualmente scontato rispetto al prezzo standard di 19,90 €. La spedizione è gratuita e, considerando anche il primo canone mensile, il costo iniziale complessivo è di 14,85 €.

L’offerta è aperta a tutti, senza distinzioni tra nuovi numeri e portabilità. Inoltre, è attiva una promozione “porta un amico” che consente di ottenere 5 € di ricarica omaggio sia a chi invita sia a chi viene invitato.

Un riconoscimento importante per Optima nel 2025

La Super Mobile Smart è stata anche “Eletto Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il riconoscimento arriva da un’ampia indagine di mercato condotta da Circana, in cui i consumatori hanno espresso la propria preferenza tra diversi servizi della stessa categoria, premiando quelli con il punteggio medio più alto.

Con questo mix di prezzo contenuto, buona dotazione di giga, minuti e SMS, insieme alla possibilità di ottenere ricariche omaggio, Optima punta a rafforzare la propria posizione nel mercato mobile, proponendo una tariffa capace di competere con i grandi operatori sia sul piano economico sia su quello della soddisfazione degli utenti.