Very Mobile sorprende con 200GB in 5G a 6,99€ e primo mese gratuito

Nel panorama dei gestori virtuali, Very Mobile si posiziona con una promozione che punta su convenienza, trasparenza e facilità di attivazione. La nuova offerta, disponibile a 6,99€ al mese per sempre, include 200GB in 5G, oltre a minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori nazionali. Una struttura che risponde alle esigenze di chi utilizza lo smartphone in modo intensivo, sia per lavoro sia per intrattenimento quotidiano.

Un elemento particolarmente interessante è che l’offerta è aperta a tutti, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza. Chi arriva da TIM, Vodafone, WindTre, Iliad o da qualsiasi gestore virtuale può attivare liberamente la promo, accedendo a un pacchetto generoso e dal prezzo stabile nel tempo.

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In più, Very Mobile regala il primo mese di servizio, permettendo così di testare la qualità della rete, la gestione dell’app e l’esperienza complessiva senza costi aggiuntivi. L’unica spesa iniziale è di 0,99€, importo richiesto una sola volta come costo di attivazione.

Attivazione immediata, anche in versione digitale con eSIM

La procedura di attivazione è uno dei punti di forza dell’offerta. È possibile completarla in pochi minuti utilizzando lo SPID, che garantisce un riconoscimento rapido e sicuro. Per chi desidera evitare l’attesa della consegna fisica, è disponibile anche la eSIM, attivabile immediatamente e compatibile con tutti gli smartphone che supportano la SIM digitale.

Very Mobile mette inoltre a disposizione la classica SIM fisica, con spedizione rapida e inclusa nella procedura. In entrambi i casi, la navigazione avviene su rete 5G per tutti gli utenti che dispongono di un dispositivo compatibile e si trovano in un’area coperta dall’infrastruttura dell’operatore.

La presenza di minuti e SMS illimitati garantisce una comunicazione continua senza limiti, mentre i 200GB mensili consentono di affrontare streaming, social, app di lavoro e hotspot senza particolari preoccupazioni.

Con un prezzo contenuto, primo mese omaggio, attivazione simbolica da 0,99€ e possibilità di scegliere la eSIM, Very Mobile propone una delle offerte più flessibili e complete nel segmento low-cost.