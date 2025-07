Very Mobile vs PosteMobile: offerte con il 5G fino a 200 giga mensili

Tra i virtuali più apprezzati per la semplicità delle offerte, Very Mobile propone un piano estremamente competitivo: 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, a 6,99€ al mese per sempre. L’offerta è aperta a tutti, senza distinzioni in base all’operatore di provenienza.

L’attivazione ha un costo simbolico di 0,99€ una tantum, mentre il primo mese è gratuito. Si può scegliere tra SIM fisica o eSIM, con la possibilità di completare tutto tramite SPID. Anche la procedura di identificazione è interamente digitale, rendendo il passaggio a Very rapido e senza complicazioni.

La navigazione in 5G è abilitata automaticamente, a condizione di avere un dispositivo compatibile e trovarsi sotto copertura. Non ci sono vincoli né costi nascosti. L’intera offerta è costruita attorno al concetto di accesso immediato, pensato per utenti abituati a muoversi in autonomia online.

PosteMobile: meno giga ma rete solida e canali di attivazione capillari

PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane, propone l’offerta Creami Extra WOW 50, che include 50 giga in 4G+ fino a 300 Mbps, minuti e SMS illimitati, al costo di 5,99€ al mese. A differenza di Very, qui il costo di attivazione è di 10€, comprensivo della SIM.

Il vero punto di forza è l’accessibilità fisica: si può attivare l’offerta online, ma anche in qualsiasi ufficio postale o via telefono. Questo rende l’offerta appetibile anche per chi preferisce un rapporto diretto con il personale e non ama gestire tutto tramite app.

La rete di riferimento è Vodafone, una delle più affidabili a livello nazionale. L’offerta è disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza.

Very Mobile e PosteMobile: quando una qualsiasi scelta non è un errore

Very Mobile si rivolge a chi desidera tanti giga, navigazione in 5G e attivazione smart. PosteMobile, invece, punta su canali tradizionali, copertura stabile e un’offerta equilibrata per utenti meno digitalizzati. Entrambe le soluzioni hanno un prezzo simile, ma parlano a pubblici con abitudini molto diverse.