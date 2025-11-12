Very Mobile lancia la nuova offerta 5G a 5,99€: 150GB e tutto incluso

Very Mobile lancia la sua offerta più competitiva nel mercato delle telecomunicazioni italiane. Parliamo di 150GB in 5G con minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese, per sempre. Una proposta chiara e senza vincoli, destinata a chi arriva da operatori come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri, con SIM, attivazione e spedizione gratuite. Disponibile anche in formato eSIM virtuale, la promozione resterà attiva ancora per qualche giorno, con in più un mese gratuito per chi la sottoscrive online.

L’obiettivo di Very Mobile è offrire una connettività veloce e trasparente, con un approccio “zero sorprese”.

L’operatore, infatti, promette assenza di costi nascosti, nessun vincolo contrattuale e la possibilità di cambiare offerta in qualsiasi momento, senza penali. La rete Very copre il 99,7% della popolazione italiana, offrendo navigazione in 5G fino a 30 Mbps su tutte le offerte, e full speed su quelle dedicate.

Very Mobile: trasparenza e libertà al centro dell’esperienza utente

I clienti possono contare poi su servizi inclusi come Hotspot gratuito, “Ti ho cercato” e “RingMe”, oltre alla possibilità di utilizzare 7,6GB in roaming nell’Unione Europea, mantenendo minuti e SMS illimitati anche all’estero. In più, la gestione dell’offerta è completamente digitale. Infatti tramite l’app Very si può ricaricare, rinnovare o bloccare i servizi a pagamento, evitando attivazioni indesiderate come abbonamenti o chiamate a sovrapprezzo.

Con questa nuova promozione, Very Mobile ribadisce la sua filosofia di chiarezza e libertà. L’utente paga solo il costo dell’offerta, senza costi aggiuntivi. Se finiscono i Giga, la navigazione si blocca automaticamente e può essere riattivata con un semplice tocco sull’app. L’azienda offre anche un’assistenza clienti dedicata, raggiungibile gratuitamente al numero 1929 o tramite l’app, e un processo di attivazione semplificato grazie al riconoscimento digitale via SPID o Carta d’Identità Elettronica. La SIM può essere acquistata online, ricevuta direttamente a casa o attivata in uno dei 3.000 negozi presenti in tutta Italia.

Insomma, con la nuova offerta 5G a 5,99€, Very Mobile si posiziona tra le opzioni più convenienti e trasparenti del mercato, confermando il suo ruolo di operatore alternativo ma affidabile, attento a fornire tecnologia moderna, libertà contrattuale e massima chiarezza.