Very Mobile punta tutto sul 5G low-cost: l’offerta da 5,99€ tutto incluso

Very Mobile continua a muoversi nel settore delle tariffe low-cost proponendo un pacchetto che punta con decisione sul rapporto qualità-prezzo. L’offerta prevede 150GB di internet in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti a 5,99€ al mese, una cifra che resta la stessa nel tempo e che non prevede vincoli di durata. L’operatore mantiene la formula “zero sorprese”. Essa consiste in niente costi extra imprevisti, niente penali per recesso e nessuna spesa extra per attivazione o cambio offerta. In caso di esaurimento dei dati, la navigazione viene semplicemente bloccata per evitare consumi indesiderati, ma è possibile far ripartire l’offerta in qualsiasi momento.

Very Mobile: attivazione rapida, servizi inclusi e 1 mese in omaggio

La copertura resta uno dei punti di forza. Very Mobile raggiunge il 99,7% della popolazione italiana in 4G e oltre il 97% in 5G, con velocità standard fino a 30 Mbps e performance più alte sulle offerte abilitate al 5G full speed. L’hotspot è incluso e consente di condividere i GB con altri dispositivi senza limitazioni. L’esperienza è pensata per essere semplice e immediata: si acquista tutto online, si riceve la SIM gratuitamente oppure si opta per l’eSIM via email, e l’attivazione si completa in pochi minuti tramite SPID, CIE o video-riconoscimento.

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Oltre al prezzo aggressivo, Very Mobile prova a distinguersi attraverso una serie di servizi inclusi. Funzioni come “Ti ho cercato”, “RingMe”, hotspot illimitato e blocco dei servizi a pagamento sono già attive di default. L’operatore lascia all’utente la libertà di abilitare o meno le chiamate internazionali, mentre gli SMS bancari restano sempre consentiti per garantire la piena operatività delle carte e dei servizi finanziari.

Per i nuovi clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori selezionati è previsto un mese gratuito, un incentivo che si aggiunge alla politica “no vincoli” adottata da Very sin dal suo debutto sul mercato. Sul fronte europeo, l’offerta include 7,6GB utilizzabili nei Paesi UE insieme a minuti e SMS illimitati, mantenendo quindi una buona flessibilità anche in caso di viaggi.