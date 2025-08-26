Ad
ho. Mobile vs Very Mobile: sfida tra virtuali low cost fino a 200GB in 5G

Le caratteristiche dell’offerta ho. Mobile sfidano quelle della promo di Very Mobile, ecco cosa offrono agli utenti ogni mese.

scritto da Felice Galluccio
ho Mobile vs Very Mobile

La proposta di ho. Mobile parte da 9,99€ al mese e include 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. L’attivazione ha un costo di 2,99€, con SIM gratuita. Chi sceglie la eSIM paga 1,99€ e attiva subito. Al prezzo complessivo iniziale di 12,99€ si aggiunge la prima ricarica da 10€. Un vantaggio è l’assistenza diretta tramite WhatsApp, oltre alle tre modalità di attivazione: online con consegna a casa, in edicola o tramite eSIM immediata. I vantaggi quindi sono indubbi, con dei gestori che garantiscono tanta qualità ma anche tanta convenienza nel prezzo e tantissima quantità per quanto riguarda i contenuti.

Le condizioni della promo Very Mobile

Very Mobile propone una tariffa a 6,99€ al mese, con minuti e SMS illimitati e 200 giga in 5G. Il primo mese è gratuito, l’attivazione costa solo 0,99€ e si può scegliere tra SIM fisica o eSIM. Non ci sono limitazioni sugli operatori di provenienza, quindi chiunque può passare a Very. L’offerta è trasparente e senza costi nascosti, con navigazione 5G già inclusa. Questo provider è diventato un vero e proprio baluardo tra i virtuali, con gli utenti che lo scelgono in più situazioni.

Due offerte simili, ma con differenze pratiche

Entrambe le proposte puntano su semplicità e su tanti giga a prezzo contenuto. Very Mobile ha un vantaggio sul costo mensile più basso e sull’attivazione quasi simbolica, mentre ho. Mobile offre un’assistenza diretta più articolata e un servizio consolidato con canali fisici diffusi. Il confronto dimostra come i virtuali riescano a garantire tariffe molto competitive, pur differenziandosi per piccoli dettagli che possono fare la differenza al momento della scelta. Ad oggi quindi ovunque si cada, non sarà sbagliato: entrambi i provider possono offrire tanti contenuti e convenienza altissima. Bisogna solo scegliere ciò che più si crede possa far bene alle proprie esigenze. Di tempo ce n’è ancora, non lasciatevi scappare queste grandi opportunità.

