ho. Mobile vs Very Mobile: sfida tra virtuali low cost fino a 200GB in 5G

La proposta di ho. Mobile parte da 9,99€ al mese e include 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati. L’attivazione ha un costo di 2,99€, con SIM gratuita. Chi sceglie la eSIM paga 1,99€ e attiva subito. Al prezzo complessivo iniziale di 12,99€ si aggiunge la prima ricarica da 10€. Un vantaggio è l’assistenza diretta tramite WhatsApp, oltre alle tre modalità di attivazione: online con consegna a casa, in edicola o tramite eSIM immediata. I vantaggi quindi sono indubbi, con dei gestori che garantiscono tanta qualità ma anche tanta convenienza nel prezzo e tantissima quantità per quanto riguarda i contenuti.

Le condizioni della promo Very Mobile

Very Mobile propone una tariffa a 6,99€ al mese, con minuti e SMS illimitati e 200 giga in 5G. Il primo mese è gratuito, l’attivazione costa solo 0,99€ e si può scegliere tra SIM fisica o eSIM. Non ci sono limitazioni sugli operatori di provenienza, quindi chiunque può passare a Very. L’offerta è trasparente e senza costi nascosti, con navigazione 5G già inclusa. Questo provider è diventato un vero e proprio baluardo tra i virtuali, con gli utenti che lo scelgono in più situazioni.

Due offerte simili, ma con differenze pratiche

Entrambe le proposte puntano su semplicità e su tanti giga a prezzo contenuto. Very Mobile ha un vantaggio sul costo mensile più basso e sull’attivazione quasi simbolica, mentre ho. Mobile offre un’assistenza diretta più articolata e un servizio consolidato con canali fisici diffusi. Il confronto dimostra come i virtuali riescano a garantire tariffe molto competitive, pur differenziandosi per piccoli dettagli che possono fare la differenza al momento della scelta. Ad oggi quindi ovunque si cada, non sarà sbagliato: entrambi i provider possono offrire tanti contenuti e convenienza altissima. Bisogna solo scegliere ciò che più si crede possa far bene alle proprie esigenze. Di tempo ce n’è ancora, non lasciatevi scappare queste grandi opportunità.