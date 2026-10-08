Very Mobile mette in palio 300 Redmi Note 17 Pro 5G: 10 al giorno

Very Mobile ha scelto uno smartphone Xiaomi come protagonista della sua nuova iniziativa nazionale e ha deciso di farlo con numeri importanti. L’operatore virtuale del gruppo WindTre ha annunciato mercoledì 7 ottobre un concorso realizzato insieme al marchio cinese che mette in palio 300 esemplari di Redmi Note 17 Pro 5G, dieci al giorno fino al 4 novembre. Si tratta di un mese intero di premi quotidiani, che arriva a quasi tre mesi dal debutto sul mercato della serie Redmi Note 17.

Come funziona il concorso instant win e chi può partecipare

La formula scelta è quella dell’instant win. Non c’è nessuna estrazione finale da aspettare perché l’esito viene comunicato subito, nel momento stesso in cui si partecipa. Il periodo di validità va dal 6 ottobre al 4 novembre 2026 e ogni giornata assegna dieci dispositivi, per un totale di 300 smartphone distribuiti nell’arco di trenta giorni.

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Il dettaglio più interessante riguarda però i requisiti d’accesso, ed è proprio questo a distinguere l’iniziativa da altre promozioni dello stesso genere. Possono partecipare i clienti che hanno già una SIM attiva con Very Mobile ma anche chi sceglie di passare all’operatore durante il periodo del concorso. Un’impostazione che di fatto trasforma la promozione in uno strumento per conquistare nuovi utenti oltre che in un riconoscimento per chi è già cliente. C’è poi un altro aspetto da non trascurare, dato che ogni giorno si riparte da zero e tutti hanno una nuova possibilità di vincita a ogni giornata di gioco.

Perché proprio Redmi Note 17 Pro 5G

Il dispositivo in palio è stato presentato ufficialmente da Xiaomi a luglio insieme al resto della gamma e si colloca nella fascia media del listino. L’operatore mette l’accento soprattutto sull’autonomia, con fino a tre giorni di utilizzo con una sola carica. Va precisato che si tratta di un dato dichiarato dal produttore e non verificato in prova.

La scelta del modello non è affatto casuale. La serie Note è storicamente quella con cui il colosso cinese presidia il segmento più affollato del mercato italiano, cioè quello dove si concentra la parte più consistente delle vendite. Mettere in gioco trecento unità di Redmi Note 17 Pro 5G invece di un singolo top di gamma, come fanno molte promozioni concorrenti, significa puntare sul numero di vincitori più che sul valore del singolo premio.

Dietro l’operazione c’è anche una precisa strategia di immagine. L’obiettivo dichiarato è consolidare quello che l’azienda definisce il proprio posizionamento love cost, una formula con cui Very Mobile prova a smarcarsi dal semplice low cost rivendicando un’attenzione particolare verso la propria clientela, sia quella già acquisita sia quella potenziale. Secondo quanto riferito dall’operatore, la collaborazione con Xiaomi nasce dalla comune attenzione dei due marchi verso l’innovazione, la qualità dell’esperienza e l’accessibilità della tecnologia.

Montepremi e regolamento del concorso Very Mobile

Il valore complessivo del montepremi dichiarato è di 122.926,23 euro, una cifra che corrisponde al valore commerciale dei trecento dispositivi messi in palio. L’iniziativa si inserisce in un mercato italiano in cui la concorrenza tra operatori virtuali si gioca quasi esclusivamente sul canone mensile e sui gigabyte inclusi, e proprio per questo la strada di un concorso a premi rappresenta una leva diversa dal solito ritocco tariffario.

Chi vuole conoscere nel dettaglio le modalità esatte di partecipazione e le condizioni di assegnazione dei premi può consultare il regolamento completo dell’iniziativa promossa da Very Mobile, pubblicato sul sito dedicato dell’operatore.

Fonte: TecnoAndroid