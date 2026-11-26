Il repository ufficiale di Microsoft ONNX Runtime è sparito da GitHub senza alcun preavviso. Dal 17 novembre 2026 chi prova ad aprire la pagina del progetto trova soltanto un errore 404 e non riesce più a raggiungere il codice sorgente, le versioni pubblicate e gli strumenti di collaborazione. Il caso pesa perché parliamo di uno dei componenti più importanti per l’esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale.

ONNX Runtime permette infatti di far girare modelli AI su Windows, Linux, dispositivi mobili e infrastrutture server, sfruttando CPU e acceleratori hardware di vario tipo. È un tassello che molti sviluppatori usano ogni giorno, spesso senza nemmeno accorgersene. Proprio per questo la comunità tecnica si è chiesta subito perché Microsoft abbia reso irraggiungibile un progetto open source di tale peso.

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Cosa è successo al repository di ONNX Runtime

Il problema va oltre il repository principale. Sempre il 17 novembre un utente ha aperto la segnalazione numero 8842 nel repository del progetto ONNX, denunciando l’assenza sia di microsoft/onnxruntime sia del pacchetto dedicato a Swift Package Manager. Nella stessa segnalazione si parla anche di interruzioni nei sistemi CI/CD, cioè quelle procedure automatiche che compilano, verificano e distribuiscono il software.

Bisogna però distinguere i casi. Un’applicazione che sfrutta una versione di ONNX Runtime già installata continua a funzionare senza intoppi. Le cose cambiano quando la compilazione deve scaricare il codice direttamente da GitHub oppure recuperare un archivio dalla sezione Releases. In quella situazione la scomparsa del repository può fermare tutto il processo.

Nelle stesse ore è arrivato anche un episodio che ha acceso i riflettori sul fronte della sicurezza. Alcuni ricercatori hanno scoperto due versioni malevole del pacchetto Python di Microsoft Agent Framework, numerate 1.26.1 e 1.26.2 e caricate su PyPI a circa 33 minuti l’una dall’altra. Secondo le analisi contenevano codice pensato per rubare credenziali, token di accesso e informazioni riservate dagli ambienti di sviluppo e dai sistemi di automazione. Il trucco passava dai file .pth di Python, in grado di avviare l’esecuzione di codice all’apertura dell’interprete anche senza importare in modo esplicito il pacchetto compromesso.

Le versioni incriminate sono state ritirate e Microsoft ha confermato di aver avviato un’indagine. Anche il repository GitHub di Agent Framework è rimasto per un periodo inaccessibile, insieme ad altri progetti della casa di Redmond. Al momento però non ci sono prove pubbliche che leghino l’attacco ai pacchetti Python alla sparizione di ONNX Runtime.

Il software funziona ancora e come muoversi

La parte rassicurante è che un repository irraggiungibile non significa un software scomparso. Il registro PyPI mostra ancora ONNX Runtime 1.32.0, pubblicato il 13 novembre, e anche NuGet offre la stessa versione agli sviluppatori .NET. I canali di distribuzione dei pacchetti insomma non dipendono direttamente da GitHub. Questo non garantisce comunque che ogni pacchetto sia sicuro o che ogni installazione vada a buon fine.

Un progetto come Paperless AI, che può affidarsi a ONNX Runtime per i modelli di riconoscimento ottico dei caratteri, non si blocca di colpo solo perché il repository di Microsoft non risponde. Il primo passo per chi lavora con questa libreria è capire in che modo entra nella catena di compilazione e distribuzione. Se il flusso si basa su un clone Git o sul download di un archivio da GitHub gli errori possono comparire subito. Se invece attinge a pacchetti già presenti in un registro o in una cache interna l’impatto potrebbe essere pari a zero.

Conviene conservare le dipendenze già verificate, fissare versioni esplicite e controllare gli hash dei pacchetti prima di introdurre aggiornamenti. È prudente anche stare alla larga da repository alternativi e mirror non verificati, soprattutto finché restano aperti i dubbi sulla sicurezza. La vicenda mostra quanto possa essere fragile lo sviluppo moderno, dove un componente open source continua a esistere e a funzionare mentre la sua assenza alla fonte inceppa compilazioni, aggiornamenti, verifiche e distribuzioni. Microsoft non ha ancora chiarito se si sia trattato di una misura precauzionale, di una modifica accidentale alla visibilità dei repository o di un’altra operazione.

Fonte: TecnoAndroid