Un data breach di ampia portata ha colpito circa 40 credit union irlandesi dopo un attacco ai danni di Wellington IT, fornitore di servizi informatici con sede a Belfast. La società lavora con una cinquantina di cooperative di credito, 43 delle quali in Irlanda, e la violazione avrebbe esposto informazioni sensibili appartenenti ai loro soci. Il numero complessivo delle persone coinvolte, al momento, non è noto.

L’azienda non ha diffuso pubblicamente alcun comunicato sull’incidente. A collegare il suo nome alla vicenda è stato il ministro di Stato Robert Troy, che ha confermato come Wellington IT sia proprio il fornitore terzo legato all’episodio che ha coinvolto le cooperative. Stando a quanto emerso, la società avrebbe avvisato le organizzazioni colpite di una violazione capace di esporre i soci a rischi di frode finanziaria, furti d’identità e campagne di phishing mirate.

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Cinque milioni di richieste e nessun registro delle attività

Nelle comunicazioni inviate ai clienti, Wellington IT ha spiegato che uno script automatizzato ha effettuato cinque milioni di richieste per sfruttare una falla nei meccanismi di autorizzazione della propria infrastruttura. L’attacco informatico si è svolto tra il 2 e il 4 ottobre 2026 e l’aggressore è riuscito ad accedere ai dati privati usando credenziali valide.

C’è però un problema non da poco. L’azienda ha ammesso di non disporre dei log di attività che permetterebbero di stabilire con precisione quali informazioni dei soci siano state compromesse, e per questo non è in grado di verificare l’impatto sui singoli beneficiari. Il ministro Troy ha definito “non accettabile” il forte ritardo con cui la società ha informato le cooperative.

Quali dati sono finiti esposti

Almeno sei istituti hanno reso noto in modo autonomo di essere stati coinvolti: Capital Credit Union, Phoenix Credit Union, St. Canice’s Credit Union, First South Credit Union, Malahide Credit Union e Limerick & District Credit Union. Gli avvisi confermano l’accesso non autorizzato ai dati dei beneficiari salvati nelle piattaforme di home banking. Alcune cooperative hanno precisato che credenziali di accesso e fondi dei soci non sono stati toccati, mentre altre stanno ancora cercando di capire cosa sia stato effettivamente sottratto.

Tra le informazioni potenzialmente compromesse figurano il nome del beneficiario o quello associato al suo conto, l’eventuale soprannome scelto dal socio per salvarlo in rubrica, il codice IBAN, il codice BIC, il numero di conto e il sort code bancario. A questi si aggiungono l’indirizzo del destinatario e i riferimenti di pagamento inseriti al momento del salvataggio. Dai record si potrebbe anche risalire a quale socio abbia registrato un determinato beneficiario.

Password, PIN, dati delle carte di pagamento e credenziali dell’home banking non risultano coinvolti. Ai soci viene comunque raccomandato di prestare la massima attenzione a possibili tentativi di phishing e di impersonificazione.

La posizione di Wellington IT

Il 19 novembre l’amministratore delegato Colin Mitchell ha diffuso una dichiarazione ufficiale. Wellington IT, si legge, ha recentemente avvisato le credit union clienti di un incidente di sicurezza che potrebbe riguardare alcune informazioni conservate nella piattaforma CU Online. Secondo Mitchell, i clienti sono stati allertati non appena è stato confermato il potenziale rischio per i dati.

La società afferma di aver preso provvedimenti per risolvere il problema e di essersi affidata a esperti esterni di sicurezza informatica per l’indagine e la gestione della risposta. L’inchiesta è ancora in corso, con l’obiettivo di chiarire natura e portata della violazione, comprese le informazioni eventualmente coinvolte. L’azienda dichiara di collaborare pienamente con autorità di regolamentazione e forze dell’ordine, tra cui il Data Protection Commissioner, il National Cyber Security Centre e il Garda National Cyber Crime Bureau.

Wellington IT sostiene inoltre di affiancare direttamente le cooperative nella valutazione del possibile impatto sulle persone interessate e nel rispetto degli obblighi normativi applicabili. Mitchell ha assicurato che la vicenda viene trattata con la massima serietà e che la società continuerà a comunicare con i propri clienti man mano che l’indagine andrà avanti.

Fonte: TecnoAndroid