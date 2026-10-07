Redmi Note 17 5G a 299 euro su Amazon con batteria da 7.700 mAh

Il Redmi Note 17 5G rientra tra gli smartphone più interessanti da tenere d’occhio durante la Festa delle Offerte Prime su Amazon, dove compare nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a un prezzo ribassato. Si tratta di un modello di fascia media che punta forte sull’autonomia, visto che sotto la scocca trova posto una batteria da 7.700 mAh, un valore che da solo basta ad attirare l’attenzione di chi passa buona parte della giornata lontano da una presa di corrente. Il prezzo è di 299 euro.

L’aspetto più comodo dell’offerta riguarda la gestione dell’acquisto. Lo smartphone è infatti venduto e spedito da Amazon, quindi l’ordine passa interamente dalla piattaforma senza intermediari e senza venditori terzi da verificare prima di confermare il carrello. Per approfittare della promozione basta raggiungere la scheda del prodotto e completare la procedura come per qualsiasi altro articolo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quanto costa Redmi Note 17 5G durante la Festa delle Offerte Prime

In questo momento il telefono di Xiaomi si trova in sconto a 299 euro. Chi preferisce non sostenere la spesa tutta in una volta può scegliere il pagamento in 5 rate mensili senza interessi, una formula che divide l’importo in quote da circa 59,80 euro al mese. Non cambia nulla sul costo complessivo, ma per molti è un modo pratico per distribuire l’uscita su un periodo più lungo senza appesantire il bilancio di un singolo mese.

La configurazione proposta è quella da 8/256 GB, che rappresenta un buon equilibrio per l’uso quotidiano. Gli 8 GB di RAM aiutano a passare da un’app all’altra con una certa disinvoltura, mentre i 256 GB di spazio permettono di conservare foto, video e applicazioni senza dover fare pulizia ogni due settimane. Per chi tende ad accumulare contenuti sul telefono è un taglio di memoria che lascia parecchio margine.

Una batteria da 7.700 mAh e i prezzi sugli altri negozi

Il punto di forza su cui il Redmi Note 17 5G costruisce la propria identità resta comunque la batteria da 7.700 mAh. Una capacità di questo tipo è pensata per chi usa lo smartphone in modo intenso e vuole arrivare a sera con tranquillità, magari dopo ore di navigazione, messaggi, chiamate e qualche video in streaming. È proprio questa caratteristica a rendere il dispositivo una proposta da considerare all’interno della fascia media, dove l’autonomia è spesso uno dei criteri che pesano di più nella scelta finale.

Fonte: TecnoAndroid