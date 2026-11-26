Con la nuova Bentley Torcal la Casa di Crewe ha deciso di ripensare da zero il volto delle sue auto. Il marchio britannico ha svelato i dettagli della griglia illuminata che caratterizza la vettura destinata ad anticipare la quarta linea di modelli del costruttore. Il frontale è composto da 76 elementi a forma di diamante lavorati uno per uno e di notte si accende grazie a oltre 260.000 microforature laser e 202 LED nascosti sotto la superficie. Insieme a questo disegno arriva anche un gruppo ottico inedito con proiettori Micro LED, studiato per controllare il fascio luminoso in modo molto più preciso.

L’intero progetto porta la firma dei designer di Crewe e interviene su uno dei tratti più riconoscibili delle vetture inglesi. Una scelta tutt’altro che banale, visto che la calandra è da sempre il biglietto da visita di ogni Bentley.

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La griglia a diamanti che reinterpreta la tradizione Bentley

Per costruire il nuovo frontale il centro stile è partito da un riferimento preciso, cioè la griglia della Continental T. Quel disegno è stato però tradotto in una composizione tridimensionale fatta di 76 diamanti in cristallo di dimensioni diverse, assemblati a mano uno alla volta. Il risultato mantiene un legame evidente con il passato del marchio ma lo porta in una direzione decisamente contemporanea.

Ogni singolo elemento è protetto da una propria copertura trasparente, realizzata con gli stessi materiali e gli stessi rivestimenti impiegati per i fari. Durante il giorno la griglia appare come una superficie metallica scolpita, quasi un gioiello. Quando cala il buio invece tutta la struttura si illumina e il frontale della Torcal si trasforma in una vera e propria firma luminosa.

Microforature laser, test di resistenza e due versioni

La novità non si ferma ai diamanti. Anche la cornice metallica che circonda la calandra nasconde un lavoro sorprendente, con più di 260.000 microforature laser illuminate da 202 LED incassati sotto la superficie. Quando il sistema è attivo la luce emerge in modo uniforme, mentre a luci spente la cornice torna ad avere l’aspetto di una classica lastra di metallo.

Una soluzione così raffinata deve comunque reggere l’uso di tutti i giorni. Per questo la griglia viene sottoposta a lunghe prove di abrasione e di impatto con la ghiaia, mentre un sistema attivo di gestione della condensa mantiene trasparenti le coperture nel tempo. Bentley propone inoltre due versioni della griglia, tra cui una variante Bright Pack con le coperture dei diamanti in finitura metallica.

A raccontare la filosofia del progetto è Robin Page, responsabile del design di Bentley Motors: “Non volevamo semplicemente creare una griglia illuminata. La nostra ambizione era sviluppare il nuovo volto iconico di Bentley, unendo l’artigianalità dei diamanti alla tecnologia di illuminazione avanzata”.

Fari Micro LED e luce adattiva per la Bentley Torcal

Accanto alla calandra cambia anche l’architettura dei gruppi ottici. Ogni faro della Bentley Torcal integra quattro moduli luminosi, ovvero due proiettori Micro LED verticali da 16.000 pixel ciascuno affiancati dai tradizionali moduli per anabbaglianti e abbaglianti. Secondo la Casa il sistema produce abbastanza luce da permettere di leggere un libro a 1 km di distanza.

I due proiettori lavorano in modo complementare. Quello superiore copre un angolo di 40 gradi e illumina i bordi del campo visivo, una funzione particolarmente utile in curva. Quello inferiore concentra invece la luce in un fascio più stretto di 20 gradi, così da affinare il controllo nelle zone dove serve maggiormente. L’impianto regola la distribuzione della luce adattiva per garantire la massima visibilità a chi guida e ridurre l’abbagliamento percepito dagli altri utenti della strada.

Fonte: TecnoAndroid