Very Mobile e WINDTRE, partono gli SMS sullo stop software al 3G

Sono partiti oggi, 10 novembre 2026, gli SMS con cui WINDTRE avvisa i propri clienti della prossima disabilitazione software del 3G, e tra i destinatari compaiono anche alcuni utenti di Very Mobile, il secondo brand dell’operatore. I messaggi raggiungono soprattutto chi rischia di subire le conseguenze più evidenti dello stop all’accesso alla tecnologia UMTS e riportano le date da cui scatteranno i cambiamenti.

Vale la pena ricordare che Very Mobile è il servizio prepagato ricaricabile di Wind Tre, la filiale italiana del Gruppo CK Hutchison. L’operatore semivirtuale permette di navigare sulla rete mobile WINDTRE in 2G, 3G e 4G, e dal 25 novembre 2024 anche in 5G. Sul fronte 3G però la situazione è cambiata da tempo: dal 7 giugno 2024 la frequenza 2100 MHz è stata spenta e riutilizzata per il 4G, mentre la vecchia tecnologia sopravvive soltanto sulla banda 900 MHz. Quest’ultima doveva essere dismessa entro la fine del 2025, ma con un aggiornamento pubblicato a settembre 2025 lo spegnimento è stato rinviato a data da destinarsi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Nel frattempo è arrivato il via libera di AGCOM. Con la delibera 217/26/CONS del 10 settembre 2026, pubblicata il 13 ottobre 2026, l’Autorità ha autorizzato una sperimentazione di disabilitazione software della rete UMTS. Una prima fase coinvolge un gruppo ristretto di clienti selezionati con 90 giorni di preavviso, la seconda estende progressivamente il blocco a tutta la clientela WINDTRE e Very Mobile. Si tratta in pratica di una simulazione dello spegnimento, perché la rete resta fisicamente accesa e non tocca chi si appoggia in parte alle antenne WINDTRE, cioè Iliad, gli MVNO e i clienti stranieri in roaming internazionale.

Per la maggior parte dei clienti WINDTRE la disattivazione partirà dal 15 dicembre 2026, mentre chi possiede un telefono che non supporta il 4G sarà coinvolto dal 17 febbraio 2027. Nelle ultime ore l’operatore ha aggiornato la sezione WINDTRE Informa, precisando che il processo di dismissione avviato il 7 giugno 2024 è ancora in corso e interesserà gradualmente tutti gli utenti, a cominciare da chi ha ricevuto l’avviso via SMS.

Anche il documento dedicato sul sito di Very Mobile è stato rivisto con contenuti simili. Chi usa dispositivi privi di 4G potrà continuare a chiamare e inviare messaggi, ma la navigazione rischia di diventare molto più lenta e viene consigliato di cambiare apparecchio con uno compatibile con 4G o 5G. Chi ha il 4G disattivato può semplicemente riattivarlo dalle impostazioni di rete. Chi invece ha un telefono senza VoLTE navigherà senza rallentamenti ma non potrà farlo durante le chiamate e potrebbe non ricevere gli aggiornamenti delle app. Per ulteriori chiarimenti è disponibile il numero gratuito 1929. A differenza di WINDTRE, che con i marchi Wind e 3 Italia potrebbe avere ancora in circolazione vecchie SIM 3G, Very Mobile non ha mai distribuito schede di questo tipo e quindi per tale casistica non è previsto alcun messaggio.

Cosa dicono gli SMS inviati ai clienti Very Mobile

I testi parlano di una “modernizzazione della rete mobile” e cambiano in base alla categoria di utenti. Le conseguenze sono indicate dal 15 dicembre 2026, mentre per chi ha un telefono senza 4G la data è il 15 febbraio 2027. Come stabilito da AGCOM, il preavviso è di almeno un mese per chi ha il 4G disattivato o un dispositivo senza VoLTE e di almeno tre mesi per chi usa terminali non compatibili con 4G e 5G. Dato che il coinvolgimento sarà graduale, non si esclude che i clienti vengano interessati a scaglioni con date differenti, sempre nel rispetto di questi tempi.

Agli utenti con apparecchi fermi al 3G l’operatore spiega che dal 15 febbraio 2027 chiamate e SMS continueranno a funzionare ma internet potrebbe rallentare sensibilmente, visto che resterebbe disponibile soltanto il 2G. Per questo suggerisce di sostituire per tempo il dispositivo e annuncia un ulteriore SMS di promemoria 30 giorni prima della scadenza.

Chi possiede un telefono non abilitato al VoLTE viene informato che dal 15 dicembre non potrà più usare la connessione dati durante le telefonate, che passerebbero sulla rete 2G, e che potrebbe non ricevere gli aggiornamenti delle applicazioni, con l’invito a passare a un modello compatibile con il 4G VoLTE o superiore. Infine i clienti con il 4G disattivato manualmente ricevono l’invito a cercare la voce “4G” nelle impostazioni di rete e ad attivarla, perché in caso contrario dal 15 dicembre la navigazione potrebbe risultare significativamente più lenta.

Fonte: TecnoAndroid