VisionQuest stagione 2: Bettany e Matalas hanno già molte idee

Il finale di VisionQuest ha chiuso il cerchio riportando Visione dalla sua famiglia e spegnendo la minaccia scatenata da Jocasta e Ultron, eppure l’idea di una VisionQuest stagione 2 non sembra affatto tramontata. La serie Disney+ potrebbe avere davanti a sé ancora parecchia strada, soprattutto se a decidere fossero il cast e chi l’ha creata. Prima di andare avanti conviene una piccola avvertenza, perché nelle prossime righe si parla apertamente di quanto accade nell’episodio conclusivo e chi non l’ha ancora visto potrebbe trovarsi davanti a qualche anticipazione di troppo.

Paul Bettany e Terry Matalas hanno già in testa il futuro di Visione

A tenere viva la speranza ci pensa prima di tutto il protagonista. In una recente intervista Paul Bettany ha spiegato di avere “molte” idee su dove potrebbe dirigersi il suo personaggio all’interno del MCU. Quando gli è stato chiesto di sbilanciarsi un po’ di più, però, l’attore ha chiuso la porta con decisione, dicendo che non avrebbe svelato “assolutamente” nulla. Un rifiuto netto, quasi divertito, che lascia intendere quanto il materiale in mano a chi lavora sulla serie sia già piuttosto concreto.

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Sulla stessa lunghezza d’onda si muove lo showrunner Terry Matalas, che ha confermato senza giri di parole l’esistenza di piani su ciò che potrebbe succedere in seguito. Matalas ha aggiunto che il gruppo creativo ha “un sacco di idee” pronte. E in effetti la scena dopo i titoli di coda di VisionQuest prepara il terreno per un possibile ritorno di Ultron nell’universo Marvel. Dove avverrà questo ritorno, però, non è ancora chiaro. Potrebbe trovare spazio in una nuova stagione della serie oppure direttamente in Avengers: Secret Wars, e al momento nessuna delle due strade appare più probabile dell’altra.

Durante una sessione di domande e risposte dedicata al finale, lo showrunner è tornato sull’argomento esprimendo di nuovo le sue speranze. Parlando di cosa vorrebbe che il pubblico portasse con sé dopo la visione, Matalas ha raccontato di augurarsi che gli spettatori si siano divertiti davvero e che abbiano stretto un legame con tutti questi personaggi. L’obiettivo, nelle sue parole, era farli uscire soddisfatti ma non troppo, così da lasciare aperta la possibilità di rivedere quei volti in futuro. Una frase che suona quasi come una dichiarazione d’intenti e che si incastra bene con le aperture lasciate dalla trama.

Un trampolino per ciò che Visione potrà diventare

Già prima che la serie arrivasse sugli schermi, Bettany aveva condiviso qualche riflessione sul destino di Visione. Secondo l’attore, nel punto in cui la storia si ferma il personaggio è ormai riuscito a liberarsi dai vincoli imposti da chiunque lo avesse riprogrammato e adesso è alla ricerca della propria autonomia. Bettany aveva poi aggiunto che, arrivati alla fine della serie, il pubblico avrebbe capito come quel finale rappresenti un trampolino davvero entusiasmante per quello che Visione potrebbe fare più avanti.

Riascoltate oggi, a conclusione avvenuta, quelle dichiarazioni assumono un peso diverso e decisamente più intrigante. Il motivo sta anche in un dettaglio che ha acceso parecchio la curiosità dei fan, ovvero l’anticipazione legata al ritorno di Wanda, arrivata proprio nelle battute finali della serie.

Fonte: TecnoAndroid