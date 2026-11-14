Samsung Galaxy S27, Pro e Ultra oltre il 70% della produzione

Samsung sembra pronta a cambiare rotta nella produzione dei suoi top di gamma, e la prossima serie Galaxy S27 potrebbe essere la prima a mostrarlo in modo evidente. Attesa per l’inizio del 2027, la nuova famiglia dovrebbe contare quattro modelli perché accanto alle classiche versioni standard, Plus e Ultra farebbe il suo debutto un inedito Galaxy S27 Pro. La vera novità però non riguarda tanto il numero dei dispositivi quanto il modo in cui verranno ripartiti i volumi produttivi, e da quanto trapela l’equilibrio non sarà affatto la regola.

Il colosso sudcoreano avrebbe infatti deciso di puntare gran parte delle risorse sui due smartphone più costosi della gamma, ridimensionando in modo netto il peso dei modelli d’ingresso. Una scelta destinata a pesare anche sulla disponibilità dei vari telefoni al momento del lancio, con un vantaggio piuttosto chiaro per chi ha già messo gli occhi sulle versioni Pro e Ultra.

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Galaxy S27 Pro e Ultra, il cuore della produzione Samsung

Stando alle prime indiscrezioni, oltre il 70% degli smartphone Galaxy S27 prodotti sarà costituito proprio dai due modelli premium. Le stime parlano di circa 18 milioni di unità per Galaxy S27 Ultra e di una forbice compresa tra 7 e 8 milioni di esemplari per il nuovo arrivato della famiglia, il Pro appunto.

Per avere un termine di paragone basta ricordare che Samsung realizza abitualmente circa 35 milioni di smartphone della serie Galaxy S ogni anno. Se i numeri venissero confermati, il volume riservato all’Ultra resterebbe sostanzialmente invariato rispetto al passato mentre il Pro si ritaglierebbe una fetta tutt’altro che marginale, arrivando da solo a coprire circa un quinto della produzione complessiva.

Il confronto con la generazione attuale aiuta a inquadrare meglio il quadro. Durante la produzione di massa della famiglia Galaxy S26, l’azienda avrebbe sfornato circa 18 milioni di Ultra, vale a dire la metà dei volumi totali. Con il nuovo ciclo questa priorità verrebbe mantenuta ma affiancata da un secondo dispositivo di alto livello, pensato per raccogliere una parte importante della domanda.

Margini più alti e costi in crescita, le ragioni della strategia

Dietro una ripartizione così sbilanciata ci sarebbe un ragionamento commerciale piuttosto lineare. I modelli standard e Plus hanno prezzi più accessibili e proprio per questo garantiscono margini di profitto più contenuti rispetto alle varianti di fascia alta. A complicare le cose c’è poi l’aumento dei costi dei componenti, un problema che sta mettendo sotto pressione l’intero settore degli smartphone e che spingerebbe il produttore coreano a concentrare gli sforzi sui prodotti con la redditività maggiore.

Galaxy S27 Pro potrebbe inoltre trasformarsi in un’alternativa intermedia molto interessante per chi cerca caratteristiche premium senza dover arrivare per forza al prezzo dell’Ultra. In questo modo Samsung avrebbe in mano due telefoni di punta capaci di intercettare fasce diverse di clientela, lasciando alle versioni standard e Plus un ruolo decisamente più defilato sul fronte della produzione.

La mossa sarebbe del resto coerente con un’altra decisione attribuita di recente al gruppo, ovvero il taglio del 20% delle spedizioni degli smartphone Galaxy A. Anche in quel caso l’obiettivo sarebbe stato quello di limitare la produzione dei dispositivi meno remunerativi per concentrare l’attenzione su quelli in grado di assicurare margini superiori.

Tutto questo non significa necessariamente che Galaxy S27 e Galaxy S27 Plus diventeranno difficili da trovare nei negozi. La loro quota produttiva, però, potrebbe risultare sensibilmente inferiore rispetto a quella dei due fratelli maggiori.

Fonte: TecnoAndroid