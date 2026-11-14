Google Wallet apre la porta di casa: arrivano le chiavi digitali

Le chiavi di casa entrano ufficialmente in Google Wallet, accanto a carte di pagamento, biglietti e tessere varie. Da oggi Google introduce le chiavi digitali per la casa all’interno del suo portafoglio virtuale, con l’obiettivo di aprire le serrature smart compatibili usando soltanto lo smartphone. Il funzionamento prevede due strade. Si può avvicinare il telefono alla serratura sfruttando l’NFC, oppure, sui dispositivi che lo consentono, basta arrivare davanti alla porta grazie alla tecnologia ultra wide band, conosciuta come UWB.

Per il momento la novità non è disponibile per tutti. A poterla provare sono gli utenti iscritti all’anteprima pubblica di Google Home, i primi a trasformare il proprio telefono in qualcosa di molto simile a un vero mazzo di chiavi. L’idea di fondo è riunire in un unico posto anche l’accesso alla propria abitazione, senza dover cercare l’app giusta ogni volta che si rientra.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia rispetto a prima e quali serrature sono compatibili

Va detto che sbloccare alcune serrature dallo smartphone era possibile anche prima. Bisognava però passare da Google Home oppure dall’applicazione del produttore. Con l’integrazione in Google Wallet quel passaggio intermedio viene meno e l’accesso diventa più immediato. Il risultato ricorda da vicino quanto già accade con certe chiavi digitali per auto o con le porte supportate da Samsung Wallet, dove il telefono fa le veci della chiave fisica in modo piuttosto naturale.

C’è però un requisito tecnico da tenere a mente. La serratura deve supportare Matter e Aliro, il nuovo standard aperto sviluppato dalla Connectivity Standards Alliance proprio per l’accesso digitale. Al lancio Google indica tre prodotti compatibili. Il primo è Aqara U400, che offre fin da subito sia NFC sia UWB. Segue Schlage Sense Pro, con l’NFC già attivo e il supporto UWB atteso in un secondo momento. Chiude l’elenco Nuki Keypad 2 NFC, che come lascia intuire il nome si limita allo sblocco tramite NFC. Una lista ancora corta quindi, ma che copre entrambe le modalità previste dal sistema.

Smartphone e hub necessari per aprire la porta

Sul fronte dei telefoni le richieste variano in base al metodo scelto. Per aprire la porta via NFC è sufficiente uno smartphone Android dotato di chip NFC e aggiornato ad Android 9 o versioni successive, un requisito che riguarda una platea di dispositivi davvero ampia. Lo sblocco tramite UWB è invece più selettivo, perché servono allo stesso tempo una serratura compatibile e un telefono con supporto Aliro UWB. Se manca uno dei due elementi, la modalità di prossimità non può funzionare.

Per quanto riguarda i modelli, Google cita la serie Pixel 10 Pro e i dispositivi successivi, comprese le varianti Fold e XL, insieme ad alcuni Galaxy dotati di UWB. Chi possiede uno di questi smartphone e una serratura adatta potrà sbloccare l’ingresso semplicemente avvicinandosi, senza appoggiare il telefono sul lettore come avviene invece con l’NFC.

Manca infine un ultimo tassello, cioè l’hub. Per far funzionare le chiavi digitali della casa serve un dispositivo Google compatibile con Matter e Thread Border Router, che fa da ponte tra la serratura e il resto dell’ecosistema. Tra i prodotti indicati dall’azienda compaiono Nest Hub di seconda generazione, Nest Hub Max, Nest Wifi Pro e Google TV Streamer.

Fonte: TecnoAndroid