Commissione Europea, stretta su 10 trucchi online e loot box

Una bozza della Commissione Europea mette nel mirino dieci trucchi online che da tempo accompagnano la navigazione quotidiana di milioni di persone, dalle false notifiche alle prove gratuite che finiscono per trasformarsi in servizi a pagamento. Il testo punta a eliminare quelle pratiche costruite apposta per orientare le scelte degli utenti, spesso senza che questi se ne rendano davvero conto. E all’interno del documento c’è anche un capitolo dedicato ai più giovani, con regole pensate per proteggere i minori da alcune dinamiche molto diffuse nel mondo dei videogiochi.

False notifiche, acquisti preselezionati e disdette impossibili

Il primo fronte riguarda le false notifiche, cioè quei messaggi che compaiono su siti e app e che spingono a compiere un’azione dando l’impressione che ci sia qualcosa di urgente o di importante da non perdere. Sono avvisi che giocano sull’attenzione e sulla fretta, due ingredienti che rendono molto più facile cliccare senza pensarci troppo. La bozza della Commissione Europea li inserisce tra le pratiche da vietare.

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Accanto a questi compaiono gli acquisti preselezionati, un meccanismo tanto semplice quanto efficace. Durante un ordine o una registrazione alcune opzioni risultano già spuntate e chi non presta attenzione si ritrova a pagare qualcosa che non aveva mai scelto in modo consapevole. Basta una casella attivata in anticipo per cambiare il conto finale, ed è proprio questa abitudine che il testo europeo vuole togliere di mezzo.

Poi ci sono gli abbonamenti difficili da disdire, probabilmente uno dei fastidi più comuni per chi usa servizi digitali. Iscriversi richiede pochi passaggi, mentre cancellarsi può diventare un percorso a ostacoli fatto di menu nascosti e pagine che rimandano ad altre pagine. Nella stessa famiglia rientrano le prove gratuite che alla scadenza diventano a pagamento, una formula che in molti casi porta gli utenti a sottoscrivere un servizio quasi senza accorgersene. La Commissione Europea considera queste dinamiche tra i trucchi da bandire.

Loot box e pay to win, la stretta pensata per i più giovani

Il secondo blocco della proposta si concentra sui minori e su due elementi molto presenti nei videogiochi. Il primo sono le loot box a pagamento, ovvero contenitori virtuali dal contenuto casuale che si acquistano con denaro reale senza sapere in anticipo cosa si otterrà. Un sistema che, proprio per la sua natura legata alla fortuna, viene spesso accostato al gioco d’azzardo. Per i più giovani la bozza ne prevede il divieto.

Lo stesso trattamento è riservato alle meccaniche pay to win, quelle in cui spendere soldi garantisce un vantaggio concreto all’interno del gioco. In pratica chi paga ottiene strumenti, potenziamenti o risorse che rendono più facile vincere rispetto a chi non mette mano al portafoglio. Anche in questo caso il testo della Commissione Europea interviene con un divieto rivolto alla tutela dei minori.

Fonte: TecnoAndroid