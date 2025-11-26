Valve studia gli aggiornamenti automatici per Steam Deck

Valve sta valutando l’introduzione degli aggiornamenti automatici in background su Steam Deck, dopo aver annunciato funzioni simili per le nuove Steam Machine. L’obiettivo è chiaro: rendere la gestione degli update meno invasiva e più simile a quanto avviene su smartphone, dove il sistema provvede in autonomia senza richiedere interventi costanti da parte dell’utente. Portare lo stesso approccio su un dispositivo portatile, però, implica sfide tecniche non banali.

In un’intervista con The Verge, Yazan Aldehayyat di Valve ha chiarito che la questione non riguarda solo la possibilità di aggiornare la console mentre è collegata alla dock, ma soprattutto ciò che può accadere in situazioni impreviste. Se l’utente scollega la Steam Deck durante un aggiornamento? Se cade la connessione Wi-Fi a metà del processo? Una gestione errata potrebbe bloccare il sistema o lasciarlo in uno stato irregolare. Per questo la definizione dei comportamenti “accettabili” richiede tempo, test e verifiche approfondite.

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Una funzionalità possibile, ma non immediata

A livello teorico è semplice immaginare soluzioni per garantire aggiornamenti sicuri e rollback automatici in caso di problemi. La realtà è più complessa: occorre programmare, verificare la stabilità delle procedure, prevenire bug e assicurarsi che l’esperienza sia affidabile in ogni condizione d’uso. Valve ha confermato che la funzionalità è in fase di studio ma non ha indicato alcuna tempistica, nemmeno indicativa.

Il tema assume ancora più rilevanza considerando che, nella recente serie di annunci dell’azienda, Steam Deck è stata l’assente più evidente. Valve ha infatti presentato la nuova Steam Machine, un controller inedito e un visore VR completamente riprogettato, lasciando il futuro della console portatile in secondo piano. Non significa che il progetto sia fermo, ma la priorità sembra al momento concentrarsi su altri fronti.

La community continua a chiedersi quando arriverà un successore della console o un aggiornamento più sostanziale. Valve ha lasciato intendere che un nuovo modello rientra nei piani, ma non è imminente.