Sono passati più di vent’anni da quando l’Audi A2 è uscita dai listini, e adesso quel nome torna su una compatta 100% elettrica che punta su efficienza e versatilità più che sugli effetti speciali. La versione messa alla prova è la Advanced con 190 CV e batteria da 58 kWh, e per equilibrio generale potrebbe essere proprio la più consigliabile dell’intera gamma.

L’originale, venduta dal 1999 al 2005, non fu un grande successo commerciale ma col tempo è diventata una youngtimer rispettata, quasi di culto. Era una piccola monovolume tedesca di 3,82 metri con carrozzeria in alluminio, costruzione leggera e ambizioni serie sul fronte dei consumi, frenata però da un prezzo già alto per l’epoca. La nuova A2 eredita quella ricerca di efficienza ma cambia categoria. Con i suoi 4,32 metri, cioè 50 centimetri in più, lascia le dimensioni da citycar ed entra nel segmento delle compatte. Apre il mondo elettrico di Audi sotto la Q4 e, con l’uscita di scena di A1 e Q2, diventa di fatto il modello d’ingresso della casa dei quattro anelli.

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Sotto la carrozzeria c’è la piattaforma MEB della Volkswagen ID.3 Neo, con motori, batterie e architettura tecnica in gran parte condivisi. La gamma copre quattro potenze da 170 a 326 CV. La Advanced da 190 CV costa 43.550 euro prima di incentivi e optional, contiene la spesa ed evita il peso della batteria più grande da 79 kWh senza rinunciare alla polivalenza.

Uno stile più neo che rétro

Come venticinque anni fa, è impossibile confonderla con un’altra Audi. Il cofano corto, il parabrezza molto inclinato e il tetto che si allunga verso un lunotto diviso in due richiamano la sagoma dell’antenata. Grandi superfici vetrate, fiancate alte e ruote spinte agli estremi la collocano a metà strada tra una compatta e un piccolo crossover. Davanti spicca una calandra chiusa con fari allungati, dietro il lunotto separato da un ampio spoiler sorprende ma penalizza appena la visibilità posteriore. Al posto delle maniglie classiche compaiono piccole alette tattili, già viste su Volvo EX90, a volte poco reattive ma comunque preferibili a quelle a filo carrozzeria.

Molte di queste scelte rispondono all’aerodinamica. Fondo carenato, deflettori attorno alle ruote e prese d’aria comandate portano il coefficiente di resistenza a 0,24 e secondo Audi fanno risparmiare fino a 0,9 kWh ogni 100 km nel ciclo WLTP. I cerchi da 18 pollici della Advanced sono più ragionevoli di quelli opzionali da 19 o 20 per comfort e consumi, e con 1,79 metri di larghezza l’auto resta comoda anche in città.

Abitacolo spazioso ma finiture poco brillanti

Dentro, l’eccentricità esterna lascia il posto a una plancia orizzontale e pulita con due schermi riuniti in un unico blocco, 11,9 pollici per la strumentazione e 12,8 per il multimedia. La grafica è nitida e la risposta rapida. La console centrale offre parecchi vani e due piastre di ricarica a induzione con aggancio magnetico Qi2 e ventilazione contro il surriscaldamento dei telefoni. Il vero neo sono le tante plastiche rigide: assemblaggi seri, rivestimento in tessuto gradito nella parte alta, ma una qualità percepita poco convincente per una compatta premium.

Lo spazio invece merita elogi. Il passo di 2,77 metri favorisce le gambe di chi siede dietro, il tetto alto lascia aria sopra la testa e due adulti viaggiano comodi, con le ginocchia che non salgono troppo nonostante la batteria. Il bagagliaio va da 396 a 1.336 litri con lo schienale abbattuto. Il piccolo vano anteriore da 13 litri, di serie sulle 231 e 326 CV, sulla 190 costa 450 euro dentro un pacchetto che aggiunge anche V2L e una presa a 230 volt nel bagagliaio. Di serie ci sono climatizzatore bizona, retrocamera, cruise control adattivo, navigatore con pianificazione delle soste e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, anche se alcune impostazioni sull’energia restano sepolte nei menu e la navigazione Google integrata si rivela imprecisa sugli svincoli più complicati.

Su strada e sotto il pianale

Il motore sincrono a magneti permanenti è montato dietro e invia 190 CV e 350 Nm alle ruote posteriori. Con una massa vicina ai 1.915 kg la nuova Audi A2 scatta da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e tocca una velocità massima limitata a 160 km/h. Nell’uso quotidiano la potenza basta e avanza, e i nove decimi guadagnati dalla 231 CV non giustificano da soli la spesa in più. In città lo sterzo leggero aiuta parecchio, su strada resta preciso ma poco comunicativo e il telaio si mostra neutro e rassicurante. Il recupero d’energia offre tre livelli regolabili con le palette, più una modalità automatica e una a pedale singolo. La batteria di questa versione usa celle al litio ferro fosfato con 61 kWh lordi e 58 utili, una tecnologia meno costosa della NMC adottata sulle capacità maggiori che sopporta bene le frequenti ricariche al 100%.

Fonte: TecnoAndroid