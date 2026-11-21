Il El Niño che ha accompagnato il 2026 non somiglia a nessun altro mai registrato prima. Le acque dell’Oceano Pacifico hanno raggiunto temperature storiche, livelli mai osservati da quando esistono misurazioni affidabili, e questo riscaldamento ha avuto conseguenze che sono andate ben oltre i confini del bacino. Le stagioni degli uragani ne sono uscite profondamente modificate e lo stesso vale per l’andamento delle piogge su scala mondiale. È per questo che si parla sempre più spesso di un super El Niño, un’etichetta che rende bene l’idea della portata eccezionale del fenomeno.

Per capire perché tanta attenzione, bisogna partire da un punto semplice. El Niño è legato al riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico e quando quelle acque si scaldano, gli effetti si propagano nell’atmosfera e arrivano a influenzare il tempo atmosferico in regioni lontanissime tra loro. Non si tratta quindi di una faccenda che riguarda soltanto chi vive vicino a quell’oceano. Stavolta però l’intensità è stata fuori scala, e proprio la combinazione tra calore record e diffusione globale degli effetti rende l’episodio di quest’anno un caso a parte.

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El Niño 2026: un oceano mai così caldo

Il dato che colpisce di più riguarda le temperature record raggiunte dalle acque del Pacifico. Non un semplice aumento rispetto alla media, ma valori che hanno superato tutto ciò che era stato documentato in passato. Ed è qui che il fenomeno di quest’anno si distingue davvero. Gli episodi di El Niño non sono una novità e si ripresentano periodicamente, eppure quello del 2026 ha spinto il termometro oceanico in un territorio inesplorato.

Un oceano più caldo del solito non resta un fatto isolato. Quell’enorme massa d’acqua accumula energia e la cede all’atmosfera, e il risultato finisce per riflettersi sulla circolazione dei venti e sulla distribuzione dell’umidità. Detto in modo più diretto, quando il Pacifico si scalda così tanto cambia il modo in cui il calore e la pioggia vengono distribuiti sul pianeta. Per questo un riscaldamento di tale portata viene osservato con grande attenzione da chi studia il clima globale.

Uragani e piogge, gli effetti su scala mondiale

Uno degli ambiti in cui l’impatto si è fatto sentire con più forza è quello delle stagioni degli uragani. Il calore eccezionale del Pacifico ha plasmato in modo marcato l’andamento di questi eventi, contribuendo a ridisegnare il quadro delle tempeste tropicali nel corso dell’anno. Gli uragani dipendono strettamente dalle condizioni dell’oceano e dell’atmosfera, quindi non sorprende che un cambiamento di questa entità abbia lasciato il segno.

Accanto agli uragani c’è poi il capitolo delle precipitazioni. Le tendenze delle piogge a livello globale sono state profondamente condizionate dal super El Niño, con effetti che hanno toccato aree molto distanti dal cuore del fenomeno. È proprio questa capacità di modificare il regime delle piogge su scala planetaria a rendere El Niño uno dei motori più potenti della variabilità climatica, e la versione registrata nel 2026 ha mostrato quanto possa essere incisiva quando l’oceano raggiunge temperature così elevate.

Le acque del Pacifico hanno toccato nel 2026 valori storici e quel calore ha influenzato in maniera drammatica sia le stagioni degli uragani sia le tendenze mondiali delle precipitazioni, consegnando agli archivi un El Niño diverso da tutti quelli registrati in precedenza.

Fonte: TecnoAndroid