Sempre più donne guardano al testosterone come a una possibile risposta al calo della libido femminile, e il fenomeno non può più essere considerato marginale. L’ormone viene impiegato con una frequenza crescente al di fuori delle indicazioni ufficiali, in quello che nel linguaggio medico si chiama uso off label. Il punto delicato è che la ricerca scientifica non ha ancora tenuto il passo con questa diffusione. Tra ciò che accade negli studi medici e ciò che i dati riescono davvero a dimostrare si è aperta una distanza piuttosto evidente.

Il tema tocca un aspetto della salute che per molto tempo è rimasto ai margini del dibattito pubblico. Il desiderio sessuale femminile è una questione intima, spesso vissuta in silenzio e raramente affrontata apertamente. Proprio per questo la richiesta di soluzioni concrete finisce per spingere verso strade che la medicina non ha ancora esplorato fino in fondo.

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Testosterone per la libido femminile: cosa significa prescrivere un ormone fuori indicazione

Parlare di uso off label vuol dire descrivere una pratica ben precisa. Un medicinale viene utilizzato per uno scopo diverso da quello per cui è stato autorizzato, oppure in un gruppo di pazienti differente da quello previsto. Non si tratta di qualcosa di illegale e nemmeno necessariamente di imprudente, perché la decisione resta nelle mani del medico che valuta il singolo caso. Quello che manca però è la cornice di prove solide che di solito accompagna un trattamento approvato per una determinata indicazione.

Nel caso del testosterone utilizzato per sostenere la libido delle donne la faccenda si fa ancora più sottile. L’ormone viene spontaneamente associato all’universo maschile, eppure è presente anche nell’organismo femminile. Su questo legame si appoggia l’interesse crescente che lo circonda. Molte pazienti lo chiedono in modo esplicito e una parte dei professionisti accetta di prescriverlo, anche senza poter contare su indicazioni costruite su evidenze ampie e consolidate. È una scelta che nasce dall’incontro tra una domanda reale e la volontà di offrire una risposta, pur in un terreno ancora poco battuto.

Una ricerca che fatica a stare al passo

Il nodo centrale riguarda proprio la ricerca scientifica. L’impiego aumenta e l’interesse cresce, ma gli studi non hanno ancora raggiunto lo stesso ritmo. Molte domande importanti finiscono così per rimanere senza una risposta definitiva. Quali dosaggi siano più adatti, per quanto tempo abbia senso proseguire la terapia, che cosa succeda nel lungo periodo. Sono interrogativi che chi prescrive e chi assume il farmaco si trovano ad affrontare con informazioni ancora parziali, e senza un quadro chiaro ogni decisione poggia su basi meno solide di quanto sarebbe auspicabile.

Lo scarto tra pratica clinica e conoscenza non è una novità assoluta nel mondo della medicina. Qui però assume un peso particolare perché coinvolge la salute sessuale femminile, un ambito in cui il bisogno di risposte è forte e spesso trascurato. Non stupisce quindi che il testosterone venga visto da molte donne come il farmaco per la libido che stavano aspettando, quello che desiderano davvero provare.

Il quadro attuale vede dunque l’uso dell’ormone per il desiderio sessuale femminile in costante crescita, mentre gli studi non hanno ancora raccolto i dati necessari per accompagnare questa tendenza con certezze solide.

Fonte: TecnoAndroid