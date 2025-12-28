Update Android Auto: la versione 15.9 per Cast in auto

Come ben sapete tutti i software di Google godono di una campagna di aggiornamenti costante dal momento che Google è particolarmente attenta a mantenere i propri software al passo coi tempi e con tutte le funzionalità all’ultimo grido, ogni piattaforma gode infatti di un team di sviluppo dedicato che si occupa di rilasciare periodicamente aggiornamenti.

Oggi arriva il turno di Android auto, il software per proiettare il proprio smartphone all’interno del sistema multimediale della propria automobile riceve un update che porta la piattaforma alla versione 15.9, questa versione non introduce nulla di troppo radicale a parte una nuova funzionalità che potrebbe effettivamente essere gradita a molti automobilisti.

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Arriva il supporto a cast

Con l’ultima versione di Android auto emerge l’integrazione della libreria definita come AndroidX MediaRouter, quest’ultima si traduce in termini molto semplici nell’attivazione della funzione cast, quest’ultima permette alle applicazioni, e nello specifico in questo caso ad Android auto, di rilevare dispositivi che possono riprodurre contenuti multimediali.

In parole povere, grazie a questa stringa di codice adesso il sistema infotainment della vettura potrà essere riconosciuto dagli smartphone Android come un dispositivo cast, ovvero capace di riprodurre l’audio e il video dei contenuti più vari.

Ovviamente questa introduzione rispecchia appieno le intenzioni di Google che è da diverso tempo vuole migliorare l’integrazione tra automobile e smartphone, tale update rappresenta un passo iniziale, bisogna specificare tra l’altro che la versione 15.9 di Android auto godrà di un rilascio graduale, come da sempre ci ha abituati Google, non tutti gli utenti dunque avranno o vedranno immediatamente l’aggiornamento tra quelli in attesa, come ben sapete si tratta di una procedura assolutamente di routine dal momento che Google preferisce sempre andare con cautela in modo tale da poter risolvere eventuali problemi in corso d’opera senza troppe difficoltà che invece sarebbero presenti in caso di rilascio globale immediato.