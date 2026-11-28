Unihertz amplia la gamma di Titan 2 Elite con una nuova colorazione bianca, già disponibile in preordine al prezzo di circa 420 euro. L’azienda aveva lasciato intendere l’arrivo della novità appena qualche giorno fa e adesso è arrivata la conferma ufficiale: lo smartphone con tastiera fisica si presenta in una veste più chiara e luminosa, che si affianca alle tinte già note al pubblico.

Non si tratta di un nuovo modello, va detto subito. La variante bianca è una semplice aggiunta al catalogo di un dispositivo presentato lo scorso marzo, che fin dal debutto ha puntato su un’identità piuttosto rara nel panorama attuale. In un mercato dominato da schermi sempre più ampi e frontali completamente occupati dal display, Unihertz ha scelto una strada diversa e decisamente riconoscibile, quella dei tasti veri da premere con i pollici.

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Una tastiera QWERTY che strizza l’occhio a BlackBerry

Il tratto distintivo di Titan 2 Elite è proprio la tastiera full QWERTY, costruita in perfetto stile BlackBerry. Chi ha usato quei telefoni anni fa riconosce subito l’impostazione, e non è un caso che questo elemento abbia attirato l’interesse dei nostalgici. Ma il richiamo al passato non spiega tutto. Il dispositivo ha incuriosito anche chi cerca un terminale compatto per lavorare, rispondere ai messaggi e scrivere email senza dover fare i conti con la tastiera virtuale e i suoi inevitabili errori di battitura.

La storia di questo progetto parte da lontano, o meglio da Kickstarter. Sulla piattaforma di raccolta fondi era nato infatti Titan 2, il modello da cui tutto ha avuto origine. La campagna ha raccolto un discreto successo e questo risultato ha convinto il produttore a fare un passo in più, lanciando una versione Elite con un’estetica più curata. All’inizio le opzioni cromatiche erano due, nera e arancione, pensate per accontentare gusti piuttosto diversi tra loro. Una più sobria e classica, l’altra più vivace e capace di farsi notare.

Ora la famiglia si allarga con una terza alternativa, e la scelta è caduta su un bianco opaco. Una finitura che cambia parecchio la percezione dell’oggetto, rendendolo più delicato alla vista rispetto alle versioni già in commercio, pur mantenendo intatto il carattere del prodotto.

Cosa cambia con il nuovo colore di Titan 2 Elite

Dal punto di vista tecnico praticamente non cambia nulla. La nuova colorazione di Titan 2 Elite condivide la scheda tecnica con le due varianti già esistenti, senza alcuna differenza. Chi stava valutando l’acquisto e aspettava solo un’estetica più vicina ai propri gusti può quindi contare sulle stesse identiche caratteristiche del modello nero e di quello arancione.

Restano infatti inalterate tutte le funzioni legate alla tastiera fisica, che sono poi il vero cuore dell’esperienza d’uso. I tasti sono personalizzabili e possono essere adattati alle proprie abitudini. C’è lo scrolling direttamente dalla tastiera, utile per scorrere pagine e documenti senza toccare lo schermo, e non manca la modalità mouse. A completare il quadro ci sono le scorciatoie, pensate per velocizzare le operazioni più frequenti e ridurre i passaggi necessari per aprire app o richiamare funzioni.

Tutti questi elementi contribuiscono a rendere l’utilizzo quotidiano piacevole e completo, soprattutto per chi passa molto tempo a digitare testi sul telefono. Lo smartphone di Unihertz si rivolge in fondo a un pubblico preciso, che non cerca l’ennesimo dispositivo uguale agli altri ma uno strumento capace di mettere la scrittura al centro.

La versione bianca opaca di Titan 2 Elite è già ordinabile in preordine al prezzo di circa 420 euro, lo stesso posizionamento delle colorazioni nera e arancione con cui condivide ogni specifica.

Fonte: TecnoAndroid