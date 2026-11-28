Un nuovo SUV Jeep costruito in Cina insieme a Dongfeng vedrà la luce verso la fine del 2027, e tra gli obiettivi del marchio americano c’è anche quello di portarlo un giorno in Europa. L’annuncio è arrivato durante la conferenza strategica che Jeep ha tenuto oggi a Guangzhou, dove è stata ufficializzata la prima delle quattro nuove auto che il gruppo Stellantis svilupperà assieme al partner cinese.

Il rapporto tra Jeep e la Cina, a dire il vero, ha radici piuttosto profonde. Bisogna tornare indietro fino al 1985, quando American Motors cominciò ad assemblare la Cherokee a Pechino. Da allora sono passati ben 41 anni e il settore dell’auto è cambiato in maniera radicale. Oggi più che mai servono tempi di sviluppo rapidi e un’economia di scala che metta al primo posto l’efficienza, ed è proprio questa la logica che guida la nuova operazione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il progetto era già emerso a maggio con la presentazione di FastLane, il nuovo piano strategico con cui Stellantis ha delineato il futuro dei suoi diversi brand. In quell’occasione il gruppo italo francese aveva confermato la prosecuzione della storica collaborazione con Dongfeng, annunciando lo sviluppo di quattro modelli, due Peugeot e due Jeep, pensati sia per il mercato cinese sia per quelli esteri. Di dettagli concreti però non ne erano stati forniti. Adesso il quadro si fa più chiaro e stando alle indiscrezioni circolate in queste settimane il design della vettura sarebbe già stato definito, dopo diversi mesi di ricerca e revisioni.

Elettrica o ibrida plug in, con il software firmato Momenta

Sul piano tecnico le prime informazioni trapelate parlano di una doppia anima. Il SUV dovrebbe essere proposto sia in versione 100% elettrica sia ibrida plug in, sfruttando una piattaforma inedita sviluppata congiuntamente da Stellantis e dal costruttore cinese. Una base pensata quindi da zero per questo progetto, senza adattare architetture già esistenti.

A gestire la parte tecnologica sarà invece Momenta, azienda cinese specializzata nello sviluppo di software di intelligenza artificiale per la guida autonoma e nei sistemi avanzati di assistenza alla guida. Si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario per un marchio come Jeep, anche perché tra le voci che circolano c’è quella dell’arrivo di sistemi ADAS dedicati proprio alla guida in fuoristrada, terreno da sempre legato al DNA del brand.

Produzione a Wuhan e lo sguardo verso il Vecchio Continente

La storica partnership tra Stellantis e Dongfeng, nata ai tempi dell’ex PSA, porterà la produzione della nuova Jeep nello stabilimento di Wuhan. Si tratta dello stesso impianto da cui escono già diversi modelli Peugeot e Citroën, e l’avvio delle linee dedicate al SUV è previsto nel corso del 2027. Una scelta che permette di contare su una struttura già rodata e su un rapporto industriale consolidato nel tempo.

Resta poi la questione del posizionamento. Secondo quanto dichiarato a giugno dal capo europeo di Jeep, Fabio Catone, il nuovo modello dovrebbe collocarsi in pieno segmento D, una scelta pensata per rispondere alle esigenze dei mercati canadese e messicano. Per l’Europa le porte non sono chiuse, visto che lo stesso Catone ha indicato il Vecchio Continente come una possibile area di crescita per il nuovo SUV di Jeep nato in Cina.

Fonte: TecnoAndroid