Una copia usata di Super Mario Bros. del 1985 è stata venduta all’asta per circa 83.000 euro. È una cifra mai vista prima per un videogioco con la confezione già aperta e segna un nuovo record nel mondo del collezionismo. Il pezzo è uno dei primissimi esemplari prodotti da Nintendo per il NES, e il fatto che il sigillo fosse stato rotto parecchi anni fa non ha frenato in alcun modo gli acquirenti.

L’asta si è svolta lo scorso 20 novembre a Dallas ed è stata gestita da Heritage Auctions. La cartuccia fa parte del lotto di copie che la casa giapponese aveva fatto realizzare per il lancio della sua console a New York, nell’ottobre del 1985. Non si tratta quindi di un’edizione qualsiasi del celebre platform ma di un oggetto legato direttamente al debutto del NES, un dettaglio che ne spiega in buona parte il valore agli occhi degli appassionati.

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Un esemplare conservato con cura per 41 anni

Basta dare un’occhiata alle fotografie pubblicate dalla casa d’aste per capire una cosa abbastanza evidente. Chi ha avuto tra le mani questo gioco negli ultimi 41 anni lo ha trattato con una certa attenzione. Sulla scatola è ancora presente l’adesivo opaco che all’epoca Nintendo impiegava per chiudere le confezioni al posto della pellicola trasparente. Un particolare tutt’altro che secondario, visto che ad oggi non si conoscono copie ancora sigillate di questa specifica edizione di Super Mario Bros.

A certificare lo stato di conservazione del titolo ci ha pensato PSA, la società incaricata della valutazione. I voti assegnati sono piuttosto alti per un prodotto di quarant’anni fa: 8,5 per la scatola, 9,2 per la cartuccia e 9 per il manuale di istruzioni. Proprio la combinazione tra la rarità dell’edizione e la completezza del contenuto ha portato il prezzo così in alto. Mai prima d’ora qualcuno aveva speso tanto per un videogioco aperto ma con tutto il materiale originale ancora al suo posto.

Le altre vendite milionarie dell’asta di Dallas

Il primo Super Mario Bros. non è stato l’unico protagonista dell’evento. Nelle due giornate di asta il totale raccolto ha superato i 2,5 milioni di dollari, pari a circa 2,1 milioni di euro, con diversi giochi da collezione che hanno raggiunto quotazioni importanti. Tra i lotti in vendita c’era anche un’altra copia del capolavoro di Nintendo, sempre del 1985 ma appartenente alla seconda tiratura. In questo caso la confezione non era mai stata aperta, e per portarsela a casa l’acquirente ha sborsato circa 113.000 euro.

Poco più in basso nella classifica delle vendite si è piazzata una copia ancora sigillata di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo 64, aggiudicata per circa 105.000 euro. Ottimo risultato anche per Chrono Trigger nella versione per Super Nintendo, venduto per circa 70.000 euro.

Fonte: TecnoAndroid